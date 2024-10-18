Что делать, если колесные диски авто потеряли вид: несколько советов

В преддверии осенней смены шин автовладелец часто замечает, что диски его колес стали, мягко говоря, непривлекательными. Можно приобрести новые, а можно сэкономить до 90% суммы, повернув колесам глянец своими силами.
О том, как своими руками покрасите колесные диски, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи использовались материалы Auto centre и Motor.
Один из весомых минусов стальных дисков колес по сравнению с легкосплавными – их уязвимое покрытие. На многих моделях за несколько лет или сезонов эксплуатации краска изнашивается и через нее начинает проступать ржавчина. Прежде всего, это портит вид колес, а со временем коррозия может подобраться к поверхности "полок", куда садится покрышка – и тогда обеспечить герметичность шины становится невозможно.
Диски можно отдать на восстановление специалистам, но по цене этот вариант будет близок к покупке новых. Однако для владельца, у которого есть время и некоторые навыки, есть еще один способ вернуть колесам товарный вид – покрасить их собственными силами.
Следует предупредить, что процесс самостоятельной покраски будет не очень быстрым, поэтому следует сначала определиться, насколько качественный результат хочется получить, чтобы выбрать один из двух вариантов сложности.
Способ №1. Упрощенный. Фасадную часть диска освежаем чисто в декоративных целях.
Способ №1. Надежный. Более тщательный подход принципиально продлит срок службы окрашенного диска.
Относительно расхода материалов наши рассуждения могут быть только приблизительными. Обычно на лицевую поверхность четырех дисков нужно не менее двух баллончиков краски и грунта или по одной 300-граммовой банке каждого материала. Важно грунтовать и окрашивать по алгоритму, указанному на упаковке. Если технология позволяет, грунтованные/окрашенные диски можно слегка подогреть, для чего подойдет бытовой тепловентилятор, направленный на диск с тыльной стороны. Это ускорит высыхание и сделает покрытие более крепким.
Малярные работы коварны тем, что при выполнении их небрежно и наспех изъяны будут непременно заметны окружающим. Поэтому не поленитесь демонтировать с дисков шины и не забывайте заслонять скотчем, специальной пленкой или бумагой все, что может случайно попасть в факел распиловки баллончика или пульверизатора. И помните: чем тщательнее будет выполнен каждый этап подготовки и покраски, тем прочнее получится ваше покрытие.
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