Что делать, если колесные диски авто потеряли вид: несколько советов

Один из весомых минусов стальных дисков колес по сравнению с легкосплавными – их уязвимое покрытие. На многих моделях за несколько лет или сезонов эксплуатации краска изнашивается и через нее начинает проступать ржавчина. Прежде всего, это портит вид колес, а со временем коррозия может подобраться к поверхности "полок", куда садится покрышка – и тогда обеспечить герметичность шины становится невозможно.

Диски можно отдать на восстановление специалистам, но по цене этот вариант будет близок к покупке новых. Однако для владельца, у которого есть время и некоторые навыки, есть еще один способ вернуть колесам товарный вид – покрасить их собственными силами.

Как покрасить колесные диски

Следует предупредить, что процесс самостоятельной покраски будет не очень быстрым, поэтому следует сначала определиться, насколько качественный результат хочется получить, чтобы выбрать один из двух вариантов сложности.

Способ №1. Упрощенный. Фасадную часть диска освежаем чисто в декоративных целях.

Тщательно очищаем и отмываем диск;

Очищаем лицевую поверхность диска, убирая хотя бы верхний слой коррозии. Пригодится грубая наждачная бумага или металлическая щетка, а лучше и то, и другое. Хорошо поможет дрель или болгарка с сменной металлической щеткой. В принципе эту операцию можно и пропустить, однако без такой подготовки лакокрасочное покрытие продержится только несколько месяцев;

Обезжирить поверхность – специальной малярной салфеткой или антисиликоном или растворителем 647, нанесенным на чистую ткань. Класть краску на массную поверхность смысла нет;

Укрыть подготовленную поверхность грунтовкой. Лучше приобрести материал с антикоррозионным эффектом. Дать почве высохнуть. Самый удобный способ – аэрозольный баллончик с грунтом, но это недешево и не всегда надежно с точки зрения устойчивости покрытия. Однако, именно такие материалы из баллончика быстрее всего высохнут. Если использовать не баллончик, а просто краску из банки, вместо кисточки можно взять поролоновый тампон или кухонную губку – получится более ровный слой;

Покрасьте диски. Аргументы по выбору между баллончиком, губкой и кисточкой те же. Важно взять краску, совместимую с грунтом.

Способ №1. Надежный. Более тщательный подход принципиально продлит срок службы окрашенного диска.

Диск тщательно очистить и отмыть;

Ржавчину удалять до блеска металла. Старую краску можно оставить там, где она хорошо держится. Очень хороший эффект дает пескоструйная обработка или щетки, насаженные на дрель. Очищайте не только лицевую поверхность диска, но и место на ободе, где на него садится шина: эти зоны нельзя обойти вниманием, так как через два-три года коррозионные раковины станут такими глубокими, что колесо придется комплектовать камерой;

Обезжирить места окрашивания специальной салфеткой, растворителем 647, антисиликоном или подобными веществами;

Нанести почву по одной из вышеупомянутых технологий. Важно высушить почву по инструкции;

Нанести краску выбранным способом. Сушить также по инструкции.

Сколько краски нужно на колесные диски авто

Относительно расхода материалов наши рассуждения могут быть только приблизительными. Обычно на лицевую поверхность четырех дисков нужно не менее двух баллончиков краски и грунта или по одной 300-граммовой банке каждого материала. Важно грунтовать и окрашивать по алгоритму, указанному на упаковке. Если технология позволяет, грунтованные/окрашенные диски можно слегка подогреть, для чего подойдет бытовой тепловентилятор, направленный на диск с тыльной стороны. Это ускорит высыхание и сделает покрытие более крепким.

Кратко

Малярные работы коварны тем, что при выполнении их небрежно и наспех изъяны будут непременно заметны окружающим. Поэтому не поленитесь демонтировать с дисков шины и не забывайте заслонять скотчем, специальной пленкой или бумагой все, что может случайно попасть в факел распиловки баллончика или пульверизатора. И помните: чем тщательнее будет выполнен каждый этап подготовки и покраски, тем прочнее получится ваше покрытие.