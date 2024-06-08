Що робити, якщо гроза застала вас на відкритій місцевості: важливі поради

Правила поведінки під час грози

Якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, тому що це притягує кульову блискавку.

У будинку вимкніть електроприлади з розеток і перебувайте подалі від вікон, електроприладів, будь-яких металевих предметів.

Якщо ви були за кермом, зупиніться, проте не під деревами. Зачиніть вікна авто, бажано опустити чи зняти антену та перечекати негоду.

Не телефонуйте з мобільного телефону. Під час грози потрібно вимкнути мобільний телефон, адже є загроза влучання блискавки.

Що робити на відкритій місцевості

У Київській службі порятунку дають такі поради:

не ховайтесь під високі дерева, особливо поодинокі. Найбільш небезпечними з них є дуб і тополя. Дуже рідко блискавка влучає у вербу та клен, а найменш імовірний удар по кущах і невисоких зарослях

на відкритому просторі краще присісти у яму чи траншею

не лягайте на землю, бо так ви збільшуєте площу ураження розрядом. Краще сядьте, злегка нагнувши голову, аби вона не була вище предметів які поряд

не ховайтесь у невеликих спорудах, хатинах, будинках, наметах

не біжіть

якщо вас двоє, троє чи більше, не скупчуйтесь в укритті разом

перебуваючи у сховищі, ноги тримайте разом. Так ви звузите площу можливого ураження розрядом.

позбудьтеся металевих предметів, які є на вас чи з вами

не купайтеся під час грози. Якщо вона застала вас під час купання, добирайтеся до берега повільно, спокійно, не вимахуючи руками.

перебуваючи в горах, уникайте різних виступів і підвищень

навіть під час невеликої або ж короткочасної грози негайно припиніть прогулянку на велосипеді або верхи на коні

Якщо ви перебуваєте на вулиці й відчуваєте, що волосся стає дибки, по шкірі легке поколювання чи чуєте дивний звук вібрації, що виходить від предметів, блискавка зараз вдарить. Негайно нагніться вперед, поклавши руки на коліна (не на землю). Ноги повинні бути разом, п'яти притисніть одну до одної.