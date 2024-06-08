Що робити, якщо гроза застала вас на відкритій місцевості: важливі поради

Через кліматичні зміни аномальні явища можуть траплятися частіше, ніж раніше. Зокрема, останнім часом в Україні почастішали грози.
РБК-Україна розповідає, як поводитися під час грози та що робити, якщо вона зустріла вас на відкритій місцевості.
Якщо під час грози ви перебуваєте вдома, зачиніть всі вікна та двері. У приміщенні не повинно бути протягу, тому що це притягує кульову блискавку.
У будинку вимкніть електроприлади з розеток і перебувайте подалі від вікон, електроприладів, будь-яких металевих предметів.
Якщо ви були за кермом, зупиніться, проте не під деревами. Зачиніть вікна авто, бажано опустити чи зняти антену та перечекати негоду.
Не телефонуйте з мобільного телефону. Під час грози потрібно вимкнути мобільний телефон, адже є загроза влучання блискавки.
У Київській службі порятунку дають такі поради:
Якщо ви перебуваєте на вулиці й відчуваєте, що волосся стає дибки, по шкірі легке поколювання чи чуєте дивний звук вібрації, що виходить від предметів, блискавка зараз вдарить. Негайно нагніться вперед, поклавши руки на коліна (не на землю). Ноги повинні бути разом, п'яти притисніть одну до одної.
Раніше ми показували наслідки граду в Україні. Негода побила автівки, врожай і навіть будинки.
Під час написання матеріалу використовувалися джерела: Центр громадського здоров'я, Київська служба порятунку, Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради.
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