Что делать, если гроза застала вас на открытой местности: важные советы

Из-за климатических изменений аномальные явления могут случаться чаще, чем раньше. В частности, в последнее время в Украине участились грозы.
РБК-Украина рассказывает, как себя вести во время грозы и что делать, если она застала вас на открытой местности.
Если во время грозы вы находитесь дома, закройте все двери и окна. В помещении не должно быть сквозняка, потому что это притягивает шаровую молнию.
В доме выключите электроприборы из розеток и находитесь подальше от окон, электроприборов, любых металлических предметов.
Если вы были за рулем, остановитесь, но не под деревьями. Закройте окна авто, желательно опустить или снять антенну и переждать непогоду.
Не звоните с мобильного телефона. Во время грозы нужно выключить мобильный телефон, ведь есть угроза попадания молнии.
В Киевской службе спасения дают следующие советы:
Если вы находитесь на улице и чувствуете, что волосы встают дыбом, по коже легкое покалывание или слышите странный звук вибрации, исходящий от предметов, значит молния сейчас ударит. Немедленно нагнитесь вперед, положив руки на колени (не на землю). Ноги должны быть вместе, пятки прижмите друг к другу.
Раньше мы показывали последствия града в Украине. Непогода побила автомобили, урожай и даже дома.
При написании материала использовались источники: Центр общественного здоровья, Киевская служба спасения, Управление по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета.
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