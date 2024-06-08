Что делать, если гроза застала вас на открытой местности: важные советы

Правила поведения во время грозы

Если во время грозы вы находитесь дома, закройте все двери и окна. В помещении не должно быть сквозняка, потому что это притягивает шаровую молнию.

В доме выключите электроприборы из розеток и находитесь подальше от окон, электроприборов, любых металлических предметов.

Если вы были за рулем, остановитесь, но не под деревьями. Закройте окна авто, желательно опустить или снять антенну и переждать непогоду.

Не звоните с мобильного телефона. Во время грозы нужно выключить мобильный телефон, ведь есть угроза попадания молнии.

Что делать на открытой местности

В Киевской службе спасения дают следующие советы:

не прячьтесь под высокие деревья, особенно одиночные. Наиболее опасными из них являются дуб и тополь. Очень редко молния попадает в иву и клен, а наименее вероятный удар по кустам и невысоким зарослям

на открытом пространстве лучше присесть в яму или траншею

не ложитесь на землю, потому что так вы увеличиваете площадь поражения разрядом. Лучше сядьте, слегка нагнув голову, чтобы она не была выше предметов, которые рядом

не прячьтесь в небольших постройках, хижинах, домах, палатках

не бегите

если вас двое, трое или больше, не скапливайтесь в укрытии вместе

находясь в укрытии, ноги держите вместе. Так вы сузите площадь возможного поражения разрядом.

избавьтесь от металлических предметов, которые есть на вас или с вами

не купайтесь во время грозы. Если она застала вас во время купания, добирайтесь до берега медленно, спокойно, не размахивая руками.

находясь в горах, избегайте различных выступлений и повышений

даже во время небольшой или кратковременной грозы немедленно прекратите прогулку на велосипеде или верхом на лошади

Если вы находитесь на улице и чувствуете, что волосы встают дыбом, по коже легкое покалывание или слышите странный звук вибрации, исходящий от предметов, значит молния сейчас ударит. Немедленно нагнитесь вперед, положив руки на колени (не на землю). Ноги должны быть вместе, пятки прижмите друг к другу.