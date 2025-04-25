Що робити, якщо двірники авто зламалися у дорозі: поради водіям

Неадекватна робота склоочисника крім дискомфорту для зору, може виявитись просто небезпечною, адже без двірників водій робиться незрячим. І добре, якщо це станеться не під час обгону по зустрічній смузі.

Якщо зламалися двірники

Негаразди у цього нехитрого пристрою бувають кількох типів, і ми зараз розглянемо кожен з варіантів.

Двірники не вмикаються (зупинилися). Перевірте запобіжник. Він може спровокувати відмову і пі час роботи щіток, і в перший момент після увімкнення. Але майте на увазі, що запобіжник буде винним тільки тоді, коли двірники не виказують жодних ознак життя. При тому, запобіжник, бува, не власне перегорає, а й створює проблеми через окислені контакти – свої чи у гнізді блоку запобіжників. Щоб зрозуміти, який саме запобіжник слід перевіряти, вивчіть написи на кришці коробки, в заводській інструкції чи в інтернеті.

Склоочисники то працюють, то не працюють. Це схоже на порушений контакт в штекерах проводки або на обрив дротів. В польових умовах, та ще під дощем, розібратись з такою поламкою непросто. Доведеться проінспектувати усі штекерні роз’єми на джгуті, що веде до моторчика склоочисників, і знайти всередині корозію, білі та зелені окисли. Контакти треба буде промити або зачистити, але на короткий час може допомогти багатократне роз’єднання та з’єднання колодок. Обриви дроту просто в дорозі можна усунути тільки якщо він стався на помітному місці, в інших випадках доведеться діставатись до майстерні автоелектрика.

Двірники погано очищують скло. Найчастіше причина – в листочку, гілочці чи в іншому дрібному смітті, що потрапило під щітку чи в її каркас. Взимку, особливо при непрогрітому лобовому склі, це може бути крига. Також проблеми може створювати щітка, яка надмірно зносилася: розхитаний каркас, стреті грані гумових вій а то й їхні пориви. Якщо нової щітки для заміни немає, як тимчасове рішення в багатьох моделях можна переставити на водійську сторону двірник з правої сторони скла або з заднього вікна (кузов хетчбек). Подібні негаразди з очищенням скла трапляються через послаблення пружини повідця чи через її блокування кригою. Лід можна прибрати, а стару пружину доведеться заміняти, причому найчастіше це робиться разом з повідцем.

Склоочисники рухаються повільно або ривками. Приготуйтесь обирати з кількох причин: порушення контактів у проводці, розхитування кріплення повідця до його осі, зношення щітки. Якщо машина доволі стара, а такий спосіб може даватись взнаки зношення двигуна, шарнірів та підшипників всього механізму склоочисника (трапеції). З цього переліку проблем в польових умовах водієві вдасться хіба що заміна щітки.

Коротко

Насамкінець висловимо може і банальну, але правильну думку: щоб склоочисники не підвели в незручний момент, в негоду і далеко від дому, на неновій машині за ними слід доглядати. І догляд цей елементарний: як тільки під час роботи помітите якісь відхилення у роботі щіток, не чекайте розвитку проблеми, відразу прямуйте на СТО чи розбирайтесь з симптомами самі. А власне щітки варто міняти як мінімум раз на рік, наприклад, після зимового сезону, протягом якого вони зазнавали найбільш суворі випробування.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та "Autobіld Україна".