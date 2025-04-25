Что делать, если дворники авто сломались в дороге: советы водителям

Неадекватная работа стеклоочистителя кроме дискомфорта для зрения, может оказаться просто опасной, ведь без дворников водитель делается незрячим. И хорошо, если это произойдет не во время обгона по встречной полосе.

Если сломались дворники

Неполадки у этого нехитрого устройства бывают нескольких типов, и мы сейчас рассмотрим каждый из вариантов.

Дворники не включаются (остановились). Проверьте предохранитель. Он может спровоцировать отказ и во время работы щеток, и в первый момент после включения. Но имейте в виду, что предохранитель будет виноват только тогда, когда дворники не подают никаких признаков жизни. При этом, предохранитель, бывает, не собственно перегорает, но и создает проблемы из-за окисленных контактов - своих или в гнезде блока предохранителей. Чтобы понять, какой именно предохранитель следует проверять, изучите надписи на крышке коробки, в заводской инструкции или в интернете.

Стеклоочистители то работают, то не работают. Это похоже на нарушенный контакт в штекерах проводки или на обрыв проводов. В полевых условиях, да еще под дождем, разобраться с такой поломкой непросто. Придется проинспектировать все штекерные разъемы на жгуте, ведущем к моторчику стеклоочистителей, и найти внутри коррозию, белые и зеленые окислы. Контакты надо будет промыть или зачистить, но на короткое время может помочь многократное разъединение и соединение колодок. Обрывы провода прямо в дороге можно устранить только если он произошел на заметном месте, в остальных случаях придется добираться до мастерской автоэлектрика.

Дворники плохо очищают стекло. Чаще всего причина - в листочке, веточке или в другом мелком мусоре, попавшем под щетку или в ее каркас. Зимой, особенно при непрогретом лобовом стекле, это может быть лед. Также проблемы может создавать щетка, которая чрезмерно износилась: расшатанный каркас, потёртые грани резиновых ресниц, а то и их порывы. Если новой щетки для замены нет, в качестве временного решения во многих моделях можно переставить на водительскую сторону дворник с правой стороны стекла или с заднего окна (кузов хэтчбек). Подобные проблемы с очисткой стекла случаются из-за ослабления пружины поводка или из-за ее блокировки льдом. Лед можно убрать, а старую пружину придется заменять, причем чаще всего это делается вместе с поводком.

Стеклоочистители двигаются медленно или рывками. Приготовьтесь выбирать по нескольким причинам: нарушение контактов в проводке, расшатывание крепления поводка к его оси, износ щетки. Если машина довольно старая, а такой способ может давать о себе знать износ двигателя, шарниров и подшипников всего механизма стеклоочистителя (трапеции). Из этого перечня проблем в полевых условиях водителю удастся разве что замена щетки.

Вкратце

Напоследок выскажем может и банальную, но правильную мысль: чтобы дворники не подвели в неудобный момент, в непогоду и вдали от дома, на неновой машине за ними следует ухаживать. И уход этот элементарный: как только во время работы заметите какие-то отклонения в работе щеток, не ждите развития проблемы, сразу направляйтесь на СТО или разбирайтесь с симптомами сами. А собственно щетки стоит менять как минимум раз в год, например, после зимнего сезона, в течение которого они подвергались наиболее суровым испытаниям.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и "Autobіld Украина".