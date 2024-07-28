Що робити, якщо у паперовому військовому квитку та електронному не збігаються дані
Під час воєнного стану військово-облікові документи (ВОД) є чи не найважливішими для чоловіків, тому дані у них мають відповідати дійсності. Втім, буває, що інформація у паперовому військовому квитку та електронному відрізняється.
РБК-Україна розпитало адвоката Дмитра Франчука про те, що робити, якщо дані у паперових та електронних військово-облікових документах не збігаються.
Що робити, якщо у паперовому військовому квитку та еВОД різні дані
"Якщо дані у паперовому військовому квитку та електронному відрізняються, важливо виправити цю невідповідність якомога швидше, оскільки такі розбіжності можуть спричинити проблеми у різних ситуаціях, включаючи виїзд за кордон, отримання соціальних виплат або надання інших державних послуг", - каже юрист.
У такому випадку потрібно:
- звернутися до ТЦК та СП за місцем обліку
- пред'явити паперовий військовий квиток, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних), документи, що підтверджують правильність даних (наприклад, свідоцтво про народження, паспорт, свідоцтво про шлюб)
- фахівці ТЦК та СП перевірять ваші дані і виправлять помилки (якщо вони є)
- оновлять інформацію в обох системах (паперовій та електронній)
За його словами, обидва документи паперовий та електронний військово-обліковий документ мають однакову юридичну силу.
"Однак, електронний військовий квиток (витяг з Реєстру військовозобов'язаних) може бути актуальнішим, адже інформація в ньому оновлюється частіше", - пояснює Франчук.
Чи будуть проблеми у військовозобов'язаного, якщо дані не збігаються
"Можливі незначні затримки у розв'язанні питання, адже процес оновлення даних потребує часу. Серйозних проблем з оновленою інформацією виникнути не повинно", - каже Франчук.
Рекомендації від юриста:
- після оновлення даних отримайте новий витяг з Реєстру військовозобов'язаних та переконайтеся, що всі дані вірні
- зберігайте всі документи, що підтверджують правильність ваших даних
- у разі виникнення проблем звертайтесь до вищестоящих органів військового управління або до омбудсмена з питань захисту прав людини
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