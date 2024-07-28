Что делать, если в бумажном военном билете и электронном не совпадают данные
Во время военного положения военно-учетные документы (ВУД) являются важнейшими для мужчин, поэтому данные у них должны соответствовать действительности. Но бывает, что информация в бумажном военном билете и электронном отличается.
РБК-Украина расспросила адвоката Дмитрия Франчука о том, что делать, если данные в бумажных и электронных военно-учетных документах не совпадают.
Что делать, если в бумажном военном билете и эВУД разные данные
"Если данные в бумажном военном билете и электронном отличаются, важно исправить это несоответствие как можно скорее, поскольку такие разногласия могут повлечь за собой проблемы в различных ситуациях, включая выезд за границу, получение социальных выплат или предоставление других государственных услуг", - говорит юрист.
В таком случае нужно:
- обратиться в ТЦК и СП по месту учета
- предъявить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), документы, подтверждающие правильность данных (например, свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке)
- специалисты ТЦК и СП проверят ваши данные и исправят ошибки (если они есть)
- обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной)
По его словам, оба документа бумажный и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.
"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще", - объясняет Франчук.
Будут ли проблемы у военнообязанного, если данные не совпадают
"Возможны незначительные задержки в решении вопроса, ведь процесс обновления данных требует времени. Серьезных проблем с обновленной информацией возникнуть не должно", - говорит Франчук.
Рекомендации от юриста:
- после обновления данных получите новую выписку из Реестра военнообязанных и убедитесь, что все данные верны
- храните все документы, подтверждающие правильность ваших данных
- в случае возникновения проблем обращайтесь в вышестоящие органы военного управления или к омбудсмену по вопросам защиты прав человека
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