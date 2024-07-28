Что делать, если в бумажном военном билете и электронном не совпадают данные

Во время военного положения военно-учетные документы (ВУД) являются важнейшими для мужчин, поэтому данные у них должны соответствовать действительности. Но бывает, что информация в бумажном военном билете и электронном отличается.

РБК-Украина расспросила адвоката Дмитрия Франчука о том, что делать, если данные в бумажных и электронных военно-учетных документах не совпадают.

Что делать, если в бумажном военном билете и эВУД разные данные

"Если данные в бумажном военном билете и электронном отличаются, важно исправить это несоответствие как можно скорее, поскольку такие разногласия могут повлечь за собой проблемы в различных ситуациях, включая выезд за границу, получение социальных выплат или предоставление других государственных услуг", - говорит юрист.

В таком случае нужно:

обратиться в ТЦК и СП по месту учета

предъявить бумажный военный билет, электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных), документы, подтверждающие правильность данных (например, свидетельство о рождении, паспорт, свидетельство о браке)

специалисты ТЦК и СП проверят ваши данные и исправят ошибки (если они есть)

обновят информацию в обеих системах (бумажной и электронной)

По его словам, оба документа бумажный и электронный военно-учетный документ имеют одинаковую юридическую силу.

"Однако электронный военный билет (выписка из Реестра военнообязанных) может быть более актуальным, ведь информация в нем обновляется чаще", - объясняет Франчук.

Будут ли проблемы у военнообязанного, если данные не совпадают

"Возможны незначительные задержки в решении вопроса, ведь процесс обновления данных требует времени. Серьезных проблем с обновленной информацией возникнуть не должно", - говорит Франчук.

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