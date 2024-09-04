Що робити, якщо через бойові дії не можете дістатися центру зайнятості: роз’яснення

Відповідно до Порядку № 446, безробітний повинен з'являтися в центрі зайнятості, де він зареєстрований, щонайменше один раз на 30 календарних днів. Це правило діє, якщо немає форс-мажорних обставин, таких як надзвичайна ситуація, карантин або воєнний стан.

Проте, в період дії карантину, надзвичайного або воєнного стану, зареєстрованим безробітним дозволяється підтверджувати свій статус дистанційно. Це можна зробити будь-якими засобами комунікації – телефоном, електронною поштою тощо – з частотою не рідше ніж один раз на 30 днів.

Що робити, якщо пропустив відвідування центру зайнятості

Якщо безробітний з поважної причини не зміг відвідати центр зайнятості у визначений час, він має звернутися до центру якнайшвидше після того, як обставини зміняться. Поважними причинами вважаються хвороба, смерть близьких родичів, догляд за хворою дитиною, відвідування лікарні, судових органів, та інші обставини, які унеможливлюють відвідування центру.

Якщо причина пропуску відвідування підтверджена відповідними документами, дата наступного відвідування може бути відстрочена більше ніж на 30 днів. Це може стосуватися таких ситуацій, як виклик на сесію, призов на військові збори, санаторно-курортне лікування, психологічна реабілітація, або літній відпочинок дітей.

Що робити, якщо немає можливості дістатися до центру зайнятості

У випадку, якщо через бойові дії або інші обмежувальні заходи неможливо дістатися до центру зайнятості, безробітний повинен повідомити про це за допомогою дистанційних засобів комунікації. Важливо зробити це вчасно, щоб уникнути непорозумінь та зберегти свій статус зареєстрованого безробітного.

Під час воєнного стану вимоги щодо скорочення тривалості виплати допомоги по безробіттю, у разі невідвідування центру зайнятості без поважних причин, не застосовуються. Це означає, що безробітні мають більше гнучкості у відвідуванні центру, проте повинні уважно стежити за змінами у правилах та повідомляти про свої обставини вчасно.

У Державному центрі зайнятості зазначають, що ці правила покликані забезпечити підтримку безробітних громадян в складних умовах та гарантувати їх права на отримання допомоги, навіть у випадках, коли обставини унеможливлюють регулярне відвідування центру зайнятості.