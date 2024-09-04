Что делать, если из-за боевых действий не можете добраться до центра занятости: разъяснение

Согласно Порядку № 446, безработный должен появляться в центре занятости, где он зарегистрирован, минимум один раз в 30 календарных дней. Это правило действует, если нет форс-мажорных обстоятельств, таких как чрезвычайная ситуация, карантин или военное положение.

Однако в период действия карантина, чрезвычайного или военного положения зарегистрированным безработным разрешается подтверждать свой статус дистанционно. Это можно сделать любыми средствами коммуникации – по телефону, электронной почте и т.п. – с частотой не реже одного раза в 30 дней.

Что делать, если пропустил посещение центра занятости

Если безработный по уважительной причине не смог посетить центр занятости в определенное время, он должен обратиться в центр как можно скорее после того, как обстоятельства изменятся. Уважаемыми причинами считаются болезнь, смерть близких родственников, уход за больным ребенком, посещение больницы, судебных органов и другие обстоятельства, которые делают невозможным посещение центра.

Если причина пропуска посещения подтверждена соответствующими документами, дата следующего посещения может быть отсрочена более чем на 30 дней. Это может касаться таких ситуаций, как вызов на сессию, призыв на военное собрание, санаторно-курортное лечение, психологическая реабилитация или летний отдых детей.

Что делать, если нет возможности добраться до центра занятости

В случае, если из-за боевых действий или других ограничительных мер невозможно добраться до центра занятости, безработный должен сообщить об этом с помощью дистанционных средств коммуникации. Важно сделать это вовремя во избежание недоразумений и сохранить свой статус зарегистрированного безработного.

Во время военного положения требования по сокращению продолжительности выплаты пособия по безработице, в случае посещения центра занятости без уважительных причин, не применяются. Это означает, что безработные обладают большей гибкостью в посещении центра, однако должны внимательно следить за изменениями в правилах и сообщать о своих обстоятельствах вовремя.

В Государственном центре занятости отмечают, что эти правила призваны обеспечить поддержку безработных граждан в сложных условиях и гарантировать их право на получение пособия, даже в случаях, когда обстоятельства делают невозможным регулярное посещение центра занятости.