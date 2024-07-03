Що робити, якщо банкноти гривні пошкодив вогонь

Якщо ви зберігаєте вдома значну суму готівкою , варто знати, як діяти, коли ваші гроші пошкодило полум’я. Особливо, на жаль, це актуально під час війни.

За поясненнями щодо порядку дій в разі пошкодження грошей вогнем РБК-Україна звернулось в Національний банк .

Куди звертатися

Значно пошкоджені банкноти гривні через пожежу та дію вогню можна віддати на дослідження для відшкодування збитків. Якщо дослідження виявить, що гроші справжні та платіжні, ви отримаєте компенсацію.

Якщо у вас є пошкоджені вогнем гривні, зверніться до регіональних підрозділів грошового обігу Національного банку України, які сьогодні працюють у Дніпропетровській, Одеській, Хмельницькій та Львівській областях.

Спершу варто зателефонувати у відповідний регіональний підрозділ грошового обігу НБУ та дізнатися, чи працює підрозділ у вашому місті найближчими днями.

В умовах воєнного стану з метою спрощення порядку обміну пошкоджених вогнем банкнот регіональним підрозділам грошового обігу НБУ надані відповідні роз’яснення щодо приймання та обміну таких банкнот.

Разом із пошкодженими банкнотами необхідно надати довідку про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності) або зазначити в заяві ситуацію, унаслідок якої здійснено пошкодження банкнот.

Не рекомендується самостійно порушувати цілісність банкнот, якщо пошкодження двох або більшої кількості банкнот призвело до їхнього склеювання (спікання).

Якщо у вашому регіоні немає підрозділу грошового обігу Національного банку України, звертайтеся до уповноважених банків:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Уповноважені банки не обстежують значно пошкоджені банкноти, а пакують їх з максимальним збереженням цілісності та передають як сумнівні для проведення досліджень до Національного банку України разом із заявою пред’явника, довідкою про вилучення (прийняття) банкнот для дослідження та довідкою про пожежу, катастрофу, виникнення іншої ситуації (за наявності).

Яку суму відшкодують

За результатами досліджень, що проводяться Національним банком України безкоштовно, клієнтам відшкодовується відповідна сума грошей, визнаних справжніми і платіжними. Неплатіжні банкноти Національний банк не відшкодовує.

Раніше РБК-Україна писало про те, як скористатися чужими грішми, не потрапивши в борговий зашморг.

Також ми писали про те, що потрібно знати перед оформленням споживчої позики.

Писали й про те, як правильно обирати банк для розміщення депозиту.