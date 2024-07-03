ua en ru
Ср, 03 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Что делать, если банкноты гривны повредил огонь

Среда 03 июля 2024 06:30
UA EN RU
Что делать, если банкноты гривны повредил огонь Гривневые банкноты (фото: flickr.com)
Автор: Руслан Кисляк

Если вы храните дома значительную сумму наличными, стоит знать, как действовать, когда ваши деньги повредило пламя. Особенно, к сожалению, это актуально во время войны.

За разъяснениями относительно порядка действий в случае повреждения денег огнем РБК-Украина обратилось в Национальный банк.

Куда обращаться

Значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара и действия огня можно отдать на исследование для возмещения ущерба. Если исследование обнаружит, что деньги действительны и платежные, вы получите компенсацию.

Если у вас повреждены огнем гривны, обратитесь в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Сначала следует позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения НБУ и узнать, работает ли подразделение в вашем городе в ближайшие дни.

В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ предоставлены соответствующие разъяснения по приему и обмену таких банкнот.

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повреждены банкноты.

Не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения Национального банка Украины, обращайтесь к уполномоченным банкам:

  • Ощадбанк;
  • ПриватБанк;
  • Райффайзен Банк;
  • ПУМБ.

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а упаковывают их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии).

Какую сумму возместят

По результатам исследований, проводимых Национальным банком Украины бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денег, признанных действительными и платежными. Неплатежные банкноты Национальный банк не возмещает.

Ранее РБК-Украина писало о том, как воспользоваться чужими деньгами, не попав в долговую удавку.

Также мы писали о том, что нужно знать перед оформлением потребительского займа.

Писали и о том, как правильно выбирать банк для размещения депозита.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины гривні Банки
NEWS
Си Цзиньпин может прекратить войну России "одним телефонным звонком", - президент Финляндии
Си Цзиньпин может прекратить войну России "одним телефонным звонком", - президент Финляндии
DAILY
Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро
Юлия Акимова, Милан Лелич Детективная история. Что происходит внутри НАБУ и кто борется за контроль над Бюро