Что делать, если банкноты гривны повредил огонь

Если вы храните дома значительную сумму наличными , стоит знать, как действовать, когда ваши деньги повредило пламя. Особенно, к сожалению, это актуально во время войны.

За разъяснениями относительно порядка действий в случае повреждения денег огнем РБК-Украина обратилось в Национальный банк .

Куда обращаться

Значительно поврежденные банкноты гривны из-за пожара и действия огня можно отдать на исследование для возмещения ущерба. Если исследование обнаружит, что деньги действительны и платежные, вы получите компенсацию.

Если у вас повреждены огнем гривны, обратитесь в региональные подразделения денежного обращения Национального банка Украины, которые сегодня работают в Днепропетровской, Одесской, Хмельницкой и Львовской областях.

Сначала следует позвонить в соответствующее региональное подразделение денежного обращения НБУ и узнать, работает ли подразделение в вашем городе в ближайшие дни.

В условиях военного положения с целью упрощения порядка обмена поврежденных огнем банкнот региональным подразделениям денежного обращения НБУ предоставлены соответствующие разъяснения по приему и обмену таких банкнот.

Вместе с поврежденными банкнотами необходимо предоставить справку о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии) или указать в заявлении ситуацию, в результате которой повреждены банкноты.

Не рекомендуется самостоятельно нарушать целостность банкнот, если повреждение двух или большего количества банкнот привело к их склеиванию (спеканию).

Если в вашем регионе нет подразделения денежного обращения Национального банка Украины, обращайтесь к уполномоченным банкам:

Ощадбанк;

ПриватБанк;

Райффайзен Банк;

ПУМБ.

Уполномоченные банки не обследуют значительно поврежденные банкноты, а упаковывают их с максимальным сохранением целостности и передают как сомнительные для проведения исследований в Национальный банк Украины вместе с заявлением предъявителя, справкой об изъятии (принятии) банкнот для исследования и справкой о пожаре, катастрофе, возникновении другой ситуации (при наличии).

Какую сумму возместят

По результатам исследований, проводимых Национальным банком Украины бесплатно, клиентам возмещается соответствующая сумма денег, признанных действительными и платежными. Неплатежные банкноты Национальный банк не возмещает.

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