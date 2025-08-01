Що робити, якщо банк подав до суду на військового, а той - на фронті: поради юриста

У період воєнного стану банки продовжують подавати позови проти позичальників, зокрема й військовослужбовців, які не мають змоги захищати свої права у суді.
РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро Тетяну Даниленко, як діяти у такій ситуації, чи можна зупинити справу і хто має право на звільнення від штрафів.
На період воєнного стану діють спеціальні процесуальні норми для справ, де відповідачем є військовослужбовець. Якщо банк подав позов до суду, а боржник перебуває на бойових завданнях, суд зобов’язаний зупинити розгляд справи, але лише за наявності відповідних доказів.
"Військовий має надати суду документи, які підтверджують службу в ЗСУ або інших військових формуваннях, а також участь у виконанні бойових завдань. Без цього суд не зможе зупинити провадження", - пояснює Даниленко.
Однак це не звільняє від самої заборгованості - стягнення можливе після демобілізації або завершення війни.
Мобілізовані громадяни можуть бути звільнені від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом. Але для цього потрібно надати банку пакет документів, передбачений листом Міноборони №322/2/7142 від 21.08.2014:
Важливо: сам статус учасника бойових дій (УБД) не дає автоматичного звільнення від штрафів. Верховний Суд у постанові від 4 вересня 2024 року (справа №426/4264/19) чітко вказав, що пільги залежать від мобілізації, а не УБД.
Навіть якщо справа вже у суді, а військовослужбовець не може бути присутній, він має кілька варіантів:
"Коли відповідач має адвоката, суд не зупиняє провадження. Але в такому разі треба ретельно готувати позицію, зокрема перевіряти правильність розрахунків боргу та доказів, які надає банк", - радить юристка.
Якщо кредит був виданий онлайн за електронним договором, слід ретельно оцінити докази належності та допустимості, які подає кредитор.
У деяких випадках можна домогтися повної відмови у позові - про це свідчить практика.
Пам’ятайте: борг нікуди не зникає, але держава передбачає механізми захисту для тих, хто боронить країну. Головне - вчасно діяти, знати свої права та звертатися до фахівців.
Якщо ви військовослужбовець і маєте кредитний спір - проконсультуйтесь із юристом або подайте документи для зупинення справи в суді.
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