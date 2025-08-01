Что делать, если банк подал в суд на военного, а тот - на фронте: советы юриста

Особенности рассмотрения кредитных дел во время войны

На период военного положения действуют специальные процессуальные нормы для дел, где ответчиком является военнослужащий. Если банк подал иск в суд, а должник находится на боевых заданиях, суд обязан остановить рассмотрение дела, но только при наличии соответствующих доказательств.

"Военный должен предоставить суду документы, подтверждающие службу в ВСУ или других военных формированиях, а также участие в выполнении боевых задач. Без этого суд не сможет остановить производство", - объясняет Даниленко.

Однако это не освобождает от самой задолженности - взыскание возможно после демобилизации или завершения войны.

Какие документы нужны для освобождения от штрафов и пени

Мобилизованные граждане могут быть освобождены от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом. Но для этого нужно предоставить банку пакет документов, предусмотренный письмом Минобороны №322/2/7142 от 21.08.2014:

военный билет с соответствующими отметками;

или справка о призыве, выданная военкоматом или воинской частью;

для резервистов - извлечение из приказа или справка о зачислении в часть.

Важно: сам статус участника боевых действий (УБД) не дает автоматического освобождения от штрафов. Верховный Суд в постановлении от 4 сентября 2024 года (дело №426/4264/19) четко указал, что льготы зависят от мобилизации, а не УБД.

Как защищать себя в суде

Даже если дело уже в суде, а военнослужащий не может присутствовать, он имеет несколько вариантов:

подать отзыв на иск;

направить письменные ходатайства;

уполномочить адвоката представлять его интересы.

"Когда ответчик имеет адвоката, суд не останавливает производство. Но в таком случае надо тщательно готовить позицию, в частности проверять правильность расчетов долга и доказательств, которые предоставляет банк", - советует юрист.

На что обращать особое внимание

Если кредит был выдан онлайн по электронному договору, следует тщательно оценить доказательства принадлежности и допустимости, которые подает кредитор.

В некоторых случаях можно добиться полного отказа в иске - об этом свидетельствует практика.

Помните: долг никуда не исчезает, но государство предусматривает механизмы защиты для тех, кто защищает страну. Главное - вовремя действовать, знать свои права и обращаться к специалистам.

Если вы военнослужащий и имеете кредитный спор - проконсультируйтесь с юристом или подайте документы для приостановления дела в суде.