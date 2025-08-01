Что делать, если банк подал в суд на военного, а тот - на фронте: советы юриста

В период военного положения банки продолжают подавать иски против заемщиков, в том числе и военнослужащих, которые не имеют возможности защищать свои права в суде.
РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководителя Адвокатского бюро Татьяну Даниленко, как действовать в такой ситуации, можно ли остановить дело и кто имеет право на освобождение от штрафов.
На период военного положения действуют специальные процессуальные нормы для дел, где ответчиком является военнослужащий. Если банк подал иск в суд, а должник находится на боевых заданиях, суд обязан остановить рассмотрение дела, но только при наличии соответствующих доказательств.
"Военный должен предоставить суду документы, подтверждающие службу в ВСУ или других военных формированиях, а также участие в выполнении боевых задач. Без этого суд не сможет остановить производство", - объясняет Даниленко.
Однако это не освобождает от самой задолженности - взыскание возможно после демобилизации или завершения войны.
Мобилизованные граждане могут быть освобождены от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом. Но для этого нужно предоставить банку пакет документов, предусмотренный письмом Минобороны №322/2/7142 от 21.08.2014:
Важно: сам статус участника боевых действий (УБД) не дает автоматического освобождения от штрафов. Верховный Суд в постановлении от 4 сентября 2024 года (дело №426/4264/19) четко указал, что льготы зависят от мобилизации, а не УБД.
Даже если дело уже в суде, а военнослужащий не может присутствовать, он имеет несколько вариантов:
"Когда ответчик имеет адвоката, суд не останавливает производство. Но в таком случае надо тщательно готовить позицию, в частности проверять правильность расчетов долга и доказательств, которые предоставляет банк", - советует юрист.
Если кредит был выдан онлайн по электронному договору, следует тщательно оценить доказательства принадлежности и допустимости, которые подает кредитор.
В некоторых случаях можно добиться полного отказа в иске - об этом свидетельствует практика.
Помните: долг никуда не исчезает, но государство предусматривает механизмы защиты для тех, кто защищает страну. Главное - вовремя действовать, знать свои права и обращаться к специалистам.
Если вы военнослужащий и имеете кредитный спор - проконсультируйтесь с юристом или подайте документы для приостановления дела в суде.
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