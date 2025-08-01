Що робити, якщо банк подав до суду на військового, а той - на фронті: поради юриста
У період воєнного стану банки продовжують подавати позови проти позичальників, зокрема й військовослужбовців, які не мають змоги захищати свої права у суді.
РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро Тетяну Даниленко, як діяти у такій ситуації, чи можна зупинити справу і хто має право на звільнення від штрафів.
Особливості розгляду кредитних справ під час війни
На період воєнного стану діють спеціальні процесуальні норми для справ, де відповідачем є військовослужбовець. Якщо банк подав позов до суду, а боржник перебуває на бойових завданнях, суд зобов’язаний зупинити розгляд справи, але лише за наявності відповідних доказів.
"Військовий має надати суду документи, які підтверджують службу в ЗСУ або інших військових формуваннях, а також участь у виконанні бойових завдань. Без цього суд не зможе зупинити провадження", - пояснює Даниленко.
Однак це не звільняє від самої заборгованості - стягнення можливе після демобілізації або завершення війни.
Які документи потрібні для звільнення від штрафів і пені
Мобілізовані громадяни можуть бути звільнені від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом. Але для цього потрібно надати банку пакет документів, передбачений листом Міноборони №322/2/7142 від 21.08.2014:
- військовий квиток із відповідними відмітками;
- або довідка про призов, видана військкоматом чи військовою частиною;
- для резервістів - витяг із наказу або довідка про зарахування до частини.
Важливо: сам статус учасника бойових дій (УБД) не дає автоматичного звільнення від штрафів. Верховний Суд у постанові від 4 вересня 2024 року (справа №426/4264/19) чітко вказав, що пільги залежать від мобілізації, а не УБД.
Як боронити себе у суді
Навіть якщо справа вже у суді, а військовослужбовець не може бути присутній, він має кілька варіантів:
- подати відзив на позов;
- надіслати письмові клопотання;
- уповноважити адвоката представляти його інтереси.
"Коли відповідач має адвоката, суд не зупиняє провадження. Але в такому разі треба ретельно готувати позицію, зокрема перевіряти правильність розрахунків боргу та доказів, які надає банк", - радить юристка.
На що звертати особливу увагу
Якщо кредит був виданий онлайн за електронним договором, слід ретельно оцінити докази належності та допустимості, які подає кредитор.
У деяких випадках можна домогтися повної відмови у позові - про це свідчить практика.
Пам’ятайте: борг нікуди не зникає, але держава передбачає механізми захисту для тих, хто боронить країну. Головне - вчасно діяти, знати свої права та звертатися до фахівців.
Якщо ви військовослужбовець і маєте кредитний спір - проконсультуйтесь із юристом або подайте документи для зупинення справи в суді.
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