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Що робити, якщо банк подав до суду на військового, а той - на фронті: поради юриста

П'ятниця 01 серпня 2025 12:27
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Що робити, якщо банк подав до суду на військового, а той - на фронті: поради юриста Що треба знати про нюанси вирішення кредитних спорів (фото: facebook/Одеський_обласний_ТЦК_та_СП)
Автор: Василина Копитко
Експерт: Тетяна Даниленко

У період воєнного стану банки продовжують подавати позови проти позичальників, зокрема й військовослужбовців, які не мають змоги захищати свої права у суді.

РБК-Україна розпитало голову комітету Асоціації адвокатів України з цивільного права та процесу, керівниця Адвокатського бюро Тетяну Даниленко, як діяти у такій ситуації, чи можна зупинити справу і хто має право на звільнення від штрафів.

Особливості розгляду кредитних справ під час війни

На період воєнного стану діють спеціальні процесуальні норми для справ, де відповідачем є військовослужбовець. Якщо банк подав позов до суду, а боржник перебуває на бойових завданнях, суд зобов’язаний зупинити розгляд справи, але лише за наявності відповідних доказів.

"Військовий має надати суду документи, які підтверджують службу в ЗСУ або інших військових формуваннях, а також участь у виконанні бойових завдань. Без цього суд не зможе зупинити провадження", - пояснює Даниленко.

Однак це не звільняє від самої заборгованості - стягнення можливе після демобілізації або завершення війни.

Які документи потрібні для звільнення від штрафів і пені

Мобілізовані громадяни можуть бути звільнені від нарахування штрафів, пені та відсотків за користування кредитом. Але для цього потрібно надати банку пакет документів, передбачений листом Міноборони №322/2/7142 від 21.08.2014:

  • військовий квиток із відповідними відмітками;
  • або довідка про призов, видана військкоматом чи військовою частиною;
  • для резервістів - витяг із наказу або довідка про зарахування до частини.

Важливо: сам статус учасника бойових дій (УБД) не дає автоматичного звільнення від штрафів. Верховний Суд у постанові від 4 вересня 2024 року (справа №426/4264/19) чітко вказав, що пільги залежать від мобілізації, а не УБД.

Як боронити себе у суді

Навіть якщо справа вже у суді, а військовослужбовець не може бути присутній, він має кілька варіантів:

  • подати відзив на позов;
  • надіслати письмові клопотання;
  • уповноважити адвоката представляти його інтереси.

"Коли відповідач має адвоката, суд не зупиняє провадження. Але в такому разі треба ретельно готувати позицію, зокрема перевіряти правильність розрахунків боргу та доказів, які надає банк", - радить юристка.

На що звертати особливу увагу

Якщо кредит був виданий онлайн за електронним договором, слід ретельно оцінити докази належності та допустимості, які подає кредитор.

У деяких випадках можна домогтися повної відмови у позові - про це свідчить практика.

Пам’ятайте: борг нікуди не зникає, але держава передбачає механізми захисту для тих, хто боронить країну. Головне - вчасно діяти, знати свої права та звертатися до фахівців.

Якщо ви військовослужбовець і маєте кредитний спір - проконсультуйтесь із юристом або подайте документи для зупинення справи в суді.

Раніше ми писали про усі нюанси кредитування військових, які потрібно знати завчасно.

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Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.

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