Что делать, если банк подал в суд на военного, а тот - на фронте: советы юриста

В период военного положения банки продолжают подавать иски против заемщиков, в том числе и военнослужащих, которые не имеют возможности защищать свои права в суде.

РБК-Украина расспросило главу комитета Ассоциации адвокатов Украины по гражданскому праву и процессу, руководителя Адвокатского бюро Татьяну Даниленко , как действовать в такой ситуации, можно ли остановить дело и кто имеет право на освобождение от штрафов.

Особенности рассмотрения кредитных дел во время войны

На период военного положения действуют специальные процессуальные нормы для дел, где ответчиком является военнослужащий. Если банк подал иск в суд, а должник находится на боевых заданиях, суд обязан остановить рассмотрение дела, но только при наличии соответствующих доказательств.

"Военный должен предоставить суду документы, подтверждающие службу в ВСУ или других военных формированиях, а также участие в выполнении боевых задач. Без этого суд не сможет остановить производство", - объясняет Даниленко.

Однако это не освобождает от самой задолженности - взыскание возможно после демобилизации или завершения войны.

Какие документы нужны для освобождения от штрафов и пени

Мобилизованные граждане могут быть освобождены от начисления штрафов, пени и процентов за пользование кредитом. Но для этого нужно предоставить банку пакет документов, предусмотренный письмом Минобороны №322/2/7142 от 21.08.2014:

военный билет с соответствующими отметками;

или справка о призыве, выданная военкоматом или воинской частью;

для резервистов - извлечение из приказа или справка о зачислении в часть.

Важно: сам статус участника боевых действий (УБД) не дает автоматического освобождения от штрафов. Верховный Суд в постановлении от 4 сентября 2024 года (дело №426/4264/19) четко указал, что льготы зависят от мобилизации, а не УБД.

Как защищать себя в суде

Даже если дело уже в суде, а военнослужащий не может присутствовать, он имеет несколько вариантов:

подать отзыв на иск;

направить письменные ходатайства;

уполномочить адвоката представлять его интересы.

"Когда ответчик имеет адвоката, суд не останавливает производство. Но в таком случае надо тщательно готовить позицию, в частности проверять правильность расчетов долга и доказательств, которые предоставляет банк", - советует юрист.

На что обращать особое внимание

Если кредит был выдан онлайн по электронному договору, следует тщательно оценить доказательства принадлежности и допустимости, которые подает кредитор.

В некоторых случаях можно добиться полного отказа в иске - об этом свидетельствует практика.

Помните: долг никуда не исчезает, но государство предусматривает механизмы защиты для тех, кто защищает страну. Главное - вовремя действовать, знать свои права и обращаться к специалистам.

Если вы военнослужащий и имеете кредитный спор - проконсультируйтесь с юристом или подайте документы для приостановления дела в суде.