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Що робити, коли знайшли підозрілий предмет: інструкція від правоохоронців

Ілюстративне фото: українцям нагадали алгоритм дій при виявленні небезпечних предметів (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

При виявленні підозрілих предметів чи вибухівки не можна їх торкатися або переміщувати. Необхідно негайно звернутися до відповідних служб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Запорізької області.

У випадку, якщо ви виявили підозрілий предмет спершу необхідно зберігати спокій. За можливістю повідомте про нього осіб, які знаходяться поруч. 

Потім треба позначити місце перебування предмета, або огородити його (дошками, жердинами, гілками, мотузками, шматками матерії тощо). Повідомити про знахідку треба у служби 101 і 102.

У жодному разі не намагайтесь переміщувати предмет або змінювати його положення. Очікуйте на безпечній відстані від місця знаходження предмета вибухотехніків чи рятувальників.

Категорично заборонено:

  • курити та використовувати відкритий вогонь поблизу місця знаходження предмета;
  • підіймати, витягувати з ґрунту, зрушувати з місця, кидати, ударяти та розбирати будь-які вибухонебезпечні предмети;
  • приносити в місця перебування людей предмети, що схожі на вибухонебезпечні.

Також у ДСНС дали поради українцям на випадок, якщо потрапили під обстріл в авто.

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