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Что делать, когда нашли подозрительный предмет: инструкция от правоохранителей

Иллюстративное фото: украинцам напомнили алгоритм действий при обнаружении опасных предметов (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

При обнаружении подозрительных предметов или взрывчатки нельзя их прикасаться или перемещать. Необходимо немедленно обратиться в соответствующие службы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Запорожской области.

В случае, если вы обнаружили подозрительный предмет, сначала необходимо сохранять спокойствие. По возможности сообщите о нем лиц, находящихся рядом.

Затем нужно обозначить место нахождения предмета или оградить его (досками, шестами, ветвями, веревками, кусками материи и т.п.). Сообщить о находке следует у службы 101 и 102.

Не пытайтесь перемещать предмет или изменять его положение. Ожидайте на безопасном расстоянии от места нахождения взрывотехников или спасателей.

Категорически запрещено:

  • курить и использовать открытый огонь вблизи места нахождения предмета;
  • поднимать, вытаскивать из почвы, сдвигать с места, бросать, ударять и разбирать любые взрывоопасные предметы;
  • приносить в места нахождения людей предметы, похожие на взрывоопасные.

Также в ГСЧС дали совет украинцам на случай, если попали под обстрел в авто.

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