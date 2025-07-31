Що робити, коли "Шахед" вже близько, а до укриття далеко

Звук "Шахеда" в небі - це завжди сигнал до негайної дії. Але що робити, коли ворожий дрон вже близько, а до найближчого капітального укриття немає шансів добігти?
РБК-Україна зібрало рекомендації експертів щодо безпечних дій у критичній ситуації, щоб мінімізувати ризик ураження уламками та вибуховою хвилею.
Якщо ви раптом проґавили сигнал оголошення повітряної тривоги та почули характерний звук "мопеда", перебуваючи у приміщенні, ваша перша дія - застосувати правило "двох стін".
Це означає, що вам потрібно негайно перейти у кімнату, яка відокремлена від зовнішнього боку будівлі щонайменше двома капітальними стінами.
Перша стіна прийме на себе основний удар, а друга слугуватиме додатковим захистом від уламків та вибухової хвилі.
Ідеальні місця у квартирі - це ванна кімната або коридор, оскільки вони зазвичай не мають вікон і захищені з усіх боків.
Перебуваючи там, сядьте на підлогу або займіть позицію біля несучої стіни, максимально відійшовши від вікон.
Ні в якому разі не виглядайте у вікна і не виходьте на балкон, оскільки скло та віконні рами є одними з найнебезпечніших елементів під час вибуху.
Якщо ви почули "Шахед", перебуваючи на вулиці, дійте миттєво. Негайно лягайте на землю - це значно зменшить вашу вразливість від уламків.
Прикрийте шию та голову будь-якими підручними предметами - сумкою, рюкзаком або навіть просто руками.
Дуже важливо відкрити рот, щоб уникнути баротравми легень від вибухової хвилі.
Шукайте будь-яке природне або штучне заглиблення - канаву, виїмку, бордюр, клумбу - і сховайтеся там.
У випадку, якщо дрон застав вас в автомобілі, негайно зупиніться у безпечному місці. Не залишайтеся в машині, оскільки вона не забезпечує належного захисту.
Швидко вийдіть з авто і займіть горизонтальне положення на землі, використовуючи будь-яке укриття.
Пам'ятайте про головне! Дрони летять повільно, але їхня поява може бути раптовою. Кожна секунда до укриття може врятувати життя.
Також завжди майте план. Заздалегідь визначте найбезпечніші місця у вашому домі та на роботі, а також найближчі укриття по маршруту.
Знання цих простих, але життєво важливих правил дозволить вам діяти рішуче та захистити себе у надзвичайній ситуації. Ваша пильність та швидкість реакції - запорука безпеки.
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При написанні матеріалу використовувалися рекомендації з сайту ДСНС і Центру стратегічних комунікацій.