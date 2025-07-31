Що робити, коли "Шахед" вже близько, а до укриття далеко

Звук "Шахеда" в небі - це завжди сигнал до негайної дії. Але що робити, коли ворожий дрон вже близько, а до найближчого капітального укриття немає шансів добігти?

РБК-Україна зібрало рекомендації експертів щодо безпечних дій у критичній ситуації, щоб мінімізувати ризик ураження уламками та вибуховою хвилею.

Головне правило - "дві стіни"

Якщо ви раптом проґавили сигнал оголошення повітряної тривоги та почули характерний звук "мопеда", перебуваючи у приміщенні, ваша перша дія - застосувати правило "двох стін".

Це означає, що вам потрібно негайно перейти у кімнату, яка відокремлена від зовнішнього боку будівлі щонайменше двома капітальними стінами.

Перша стіна прийме на себе основний удар, а друга слугуватиме додатковим захистом від уламків та вибухової хвилі.

Ідеальні місця у квартирі - це ванна кімната або коридор, оскільки вони зазвичай не мають вікон і захищені з усіх боків.

Перебуваючи там, сядьте на підлогу або займіть позицію біля несучої стіни, максимально відійшовши від вікон.

Ні в якому разі не виглядайте у вікна і не виходьте на балкон, оскільки скло та віконні рами є одними з найнебезпечніших елементів під час вибуху.

Дії на вулиці або у транспорті

Якщо ви почули "Шахед", перебуваючи на вулиці, дійте миттєво. Негайно лягайте на землю - це значно зменшить вашу вразливість від уламків.

Прикрийте шию та голову будь-якими підручними предметами - сумкою, рюкзаком або навіть просто руками.

Дуже важливо відкрити рот, щоб уникнути баротравми легень від вибухової хвилі.

Шукайте будь-яке природне або штучне заглиблення - канаву, виїмку, бордюр, клумбу - і сховайтеся там.

У випадку, якщо дрон застав вас в автомобілі, негайно зупиніться у безпечному місці. Не залишайтеся в машині, оскільки вона не забезпечує належного захисту.

Швидко вийдіть з авто і займіть горизонтальне положення на землі, використовуючи будь-яке укриття.

Пам'ятайте про головне! Дрони летять повільно, але їхня поява може бути раптовою. Кожна секунда до укриття може врятувати життя.

Також завжди майте план. Заздалегідь визначте найбезпечніші місця у вашому домі та на роботі, а також найближчі укриття по маршруту.

Знання цих простих, але життєво важливих правил дозволить вам діяти рішуче та захистити себе у надзвичайній ситуації. Ваша пильність та швидкість реакції - запорука безпеки.