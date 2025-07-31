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Что делать, когда "Шахед" уже близко, а до укрытия далеко

Четверг 31 июля 2025 08:05
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Что делать, когда "Шахед" уже близко, а до укрытия далеко Что делать, когда летит "Шахед"? (фото: Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Звук "Шахеда" в небе - это всегда сигнал к немедленному действию. Но что делать, когда вражеский дрон уже близко, а до ближайшего капитального укрытия нет шансов добежать?

РБК-Украина собрало рекомендации экспертов по безопасным действиям в критической ситуации, чтобы минимизировать риск поражения обломками и взрывной волной.

Главное правило - "две стены"

Если вы вдруг пропустили сигнал объявления воздушной тревоги и услышали характерный звук "мопеда", находясь в помещении, ваше первое действие - применить правило "двух стен".

Это означает, что вам нужно немедленно перейти в комнату, которая отделена от внешней стороны здания как минимум двумя капитальными стенами.

Первая стена примет на себя основной удар, а вторая будет служить дополнительной защитой от обломков и взрывной волны.

Идеальные места в квартире - это ванная комната или коридор, поскольку они обычно не имеют окон и защищены со всех сторон.

Находясь там, сядьте на пол или займите позицию у несущей стены, максимально отойдя от окон.

Ни в коем случае не выглядывайте в окна и не выходите на балкон, поскольку стекло и оконные рамы являются одними из самых опасных элементов при взрыве.

Действия на улице или в транспорте

Если вы услышали "Шахед", находясь на улице, действуйте мгновенно. Немедленно ложитесь на землю - это значительно уменьшит вашу уязвимость от обломков.

Прикройте шею и голову любыми подручными предметами - сумкой, рюкзаком или даже просто руками.

Очень важно открыть рот, чтобы избежать баротравмы легких от взрывной волны.

Ищите любое естественное или искусственное углубление - канаву, выемку, бордюр, клумбу - и спрячьтесь там.

В случае, если дрон застал вас в автомобиле, немедленно остановитесь в безопасном месте. Не оставайтесь в машине, поскольку она не обеспечивает должной защиты.

Быстро выйдите из авто и займите горизонтальное положение на земле, используя любое укрытие.

Помните о главном! Дроны летят медленно, но их появление может быть внезапным. Каждая секунда до укрытия может спасти жизнь.

Также всегда имейте план. Заранее определите самые безопасные места в вашем доме и на работе, а также ближайшие укрытия по маршруту.

Знание этих простых, но жизненно важных правил позволит вам действовать решительно и защитить себя в чрезвычайной ситуации. Ваша бдительность и скорость реакции - залог безопасности.

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При написании материала использовались рекомендации с сайта ГСЧС и Центра стратегических коммуникаций.

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