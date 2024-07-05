Що робити, коли пом’яв машину: важливі поради

Все, що рухається у просторі, має властивість зіткатися з іншими об’єктами – і автомобілів це теж стосується. Як бути, якщо з вашої провини злегка постраждав автомобіль?
Про те, як поводитись у випадку незначного ДТП, читайте в матеріалі РБК-Україна.
При підготовці статті були використані публікації видання “Autobild Україна”, Autocentre та ПДР України.
Відповідь на запитання в заголовку залежить від того, про чий автомобіль йдеться – самого винуватця чи чужий. Розглянемо обидва варіанти.
Навіть якщо крім вашого майна ніяке інше не постраждало, порядок дій буде і цілому схожий з описаним вище випадком. Принаймні, перших чотирьох пунктів вам варто дотриматись.
Майте на увазі, що при відсутності другої сторони офіційно аварія все одно вважається дорожньо-транспортною пригодою. Особливо важливо зробити все правильно, якщо у вас є страховка вашого авто по КАСКО і ви можете розраховувати на компенсацію витрат на ремонт.
Щоб не помилитись з первинною оцінкою збитків, є сенс сфотографувати місце пошкодження на машині з усіх боків і показати фото фахівцю з кузовного ремонту. Точної калькуляції по фото вам ніхто не дасть, але порядок цифр стане зрозумілий.
Дуже погано, якщо таке колись станеться з вами, і дуже добре, якщо ви будете морально готові до подібної події. Значить, в перші хвилини ви будете діяти більш-менш спокійно і зважено. Тому, навіть якщо ви зразковий водій, запам’ятайте приведені вище алгоритми і тримайте їх у пам’яті. Також корисно буде мати під рукою телефони вашої страхової компанії і знайомого юриста, які допоможуть визначитись з вашими подальшими діями в конкретній ситуації.
Нагадаємо, нещодавно РБК-Україна розповідало, як ЛАЗи завойовували перші призи в Європі.