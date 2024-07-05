Що робити, коли пом’яв машину: важливі поради

Відповідь на запитання в заголовку залежить від того, про чий автомобіль йдеться – самого винуватця чи чужий. Розглянемо обидва варіанти.

Якщо пошкодив чужу машину

Не їдьте з місця пригоди, навіть якщо вас ніхто не бачить. Покидання місця ДТП є однією з найтяжчих провин в українському Кодексі про адміністративні порушення.

Не зволікаючи, оцініть завдану вами шкоду. Тому що від суми значною мірою залежить подальший розвиток подій і сенс ваших перемовин з власником пошкодженого авто. Добре, якщо ви зможете негайно зателефонувати вашому знайомому рихтувальнику.

Визначайтеся, чи є сенс викликати поліцію та повідомляти вашу страхову компанію. Пригадайте розмір франшизи за вашим полісом: якщо сума компенсації власнику другої машини буде меншою за неї, то страхова вам не потрібна – ви просто одержите зниження свого статусу в її базах;

Зафіксуйте всі обставини, що при розслідуванні ДТП послужать вам частковим виправданням: неприбраний комунальниками сніг та крига, неправильно запарковані інші машини, відсутній люк каналізації, залишена без догляду дитина на дорозі тощо;

Спробуйте зрозуміти, чи не стоїть пошкоджена вами машина з порушенням ПДР – за певних умов це може зняти з вас частину провини;

У випадку, коли сума збитку невелика, запропонуйте другому власнику розрахунок на місці, без звернення до страховиків;

Коли пошкодження виявиться серйозним, є сенс звертатися до своєї страхової компанії, тож негайно повідомляйте її про пригоду. Страхова компанія допоможе оцінити збитки та скерує ваші подальші дії;

Якщо ви з потерпілою стороною досягнете згоди про обставини події і винуватця, оформлюйте аварію за європротоколом, без виклику поліції;

Сфотографуйте місце події з усіх ракурсів так, щоб було видно відстань від машини до певних нерухомих об’єктів – стовпів, будівель.

Ви пошкодили свою машину

Навіть якщо крім вашого майна ніяке інше не постраждало, порядок дій буде і цілому схожий з описаним вище випадком. Принаймні, перших чотирьох пунктів вам варто дотриматись.

Майте на увазі, що при відсутності другої сторони офіційно аварія все одно вважається дорожньо-транспортною пригодою. Особливо важливо зробити все правильно, якщо у вас є страховка вашого авто по КАСКО і ви можете розраховувати на компенсацію витрат на ремонт.

Щоб не помилитись з первинною оцінкою збитків, є сенс сфотографувати місце пошкодження на машині з усіх боків і показати фото фахівцю з кузовного ремонту. Точної калькуляції по фото вам ніхто не дасть, але порядок цифр стане зрозумілий.

Коротко

Дуже погано, якщо таке колись станеться з вами, і дуже добре, якщо ви будете морально готові до подібної події. Значить, в перші хвилини ви будете діяти більш-менш спокійно і зважено. Тому, навіть якщо ви зразковий водій, запам’ятайте приведені вище алгоритми і тримайте їх у пам’яті. Також корисно буде мати під рукою телефони вашої страхової компанії і знайомого юриста, які допоможуть визначитись з вашими подальшими діями в конкретній ситуації.