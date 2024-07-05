Что делать, когда помял машину: важные советы

Все, что двигается в пространстве, имеет свойство соприкасаться с другими объектами – и автомобилей это тоже касается. Как быть, если по вашей вине слегка пострадал автомобиль?
О том, как вести себя в случае незначительного ДТП, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации издания Autobild Украина, Autocentre и ПДД Украины.
Ответ на вопрос в заголовке зависит от того, о чём автомобиль идет речь – самого виновника или чужого. Рассмотрим оба варианта.
Даже если кроме вашего имущества никакое другое не пострадало, порядок действий будет и в целом схож с описанным выше случаем. По крайней мере, первые четыре пункта вам следует придерживаться.
Имейте в виду, что при отсутствии второй стороны официально авария все равно считается ДТП. Особенно важно сделать все правильно, если у вас есть страховка вашего автомобиля по КАСКО и вы можете рассчитывать на компенсацию затрат на ремонт.
Чтобы не ошибиться с первоначальной оценкой ущерба, имеет смысл сфотографировать место повреждения на машине со всех сторон и показать фото специалисту по кузовному ремонту. Точной калькуляции по фото вам никто не даст, но порядок цифр станет ясен.
Очень плохо, если такое когда-нибудь произойдет с вами, и очень хорошо, если вы будете морально готовы к подобному событию. Значит, в первые минуты вы будете действовать более или менее спокойно и взвешенно. Поэтому даже если вы образцовый водитель, запомните приведенные выше алгоритмы и держите их в памяти. Также будет полезно иметь под рукой телефоны вашей страховой компании и знакомого юриста, которые помогут определиться с вашими дальнейшими действиями в конкретной ситуации.
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, как ЛАЗы завоевывали первые призы в Европе.