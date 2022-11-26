Що робити киянам, якщо з 23 листопада не з'являлося світло: відповідь ДТЕК

У ДТЕК "Київські електромережі" дали важливу пораду киянам, у яких з 23 листопада до сьогодні, 26 листопада, не з'являлося світло.

"Якщо у вашому будинку протягом періоду після атаки РФ з 23 листопада і до сьогодні, 26 листопада, не з'явилося світло, або з 26 листопада світло буде відсутнє більше 5 годин - прохання повідомляти ДТЕК "Київські електромережі" через онлайн канали: чат- бот у Telegram або Viber та нашу сторінку Facebook", - йдеться у повідомленні на сайті компанії.

Повідомляється, що енергетики всієї країни цілодобово роблять все можливе, щоб якнайшвидше користувачам відновити електропостачання. Після включення світла компанія-оператор просить не включати одночасно всі електроприлади – це може призвести до нової аварії в мікрорайоні або будинку через різке збільшення навантаження.