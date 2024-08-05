Що робити чоловікам за кордоном, які не оновили дані: пояснення юриста

Як оновити дані після 17 липня 2024 року

Обов'язок оновити дані передбачений у законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку" від 11 квітня 2024 року, зазначає юрист.

Оновленню (уточненню) підлягають такі дані:

адреса проживання;

номери засобів зв’язку;

адреси електронної пошти (за наявності електронної пошти);

інші персональні дані.

"Строк оновлення сплинув 17 липня 2024 року. З цієї дати військовозобов'язані можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних за правилами Постанови КМУ № 1487. Військовозобов’язані за наявності у них дійсних військово-облікових документів можуть надавати інформацію про зміну своїх облікових даних шляхом подання заяв та відповідних підтверджувальних документів, на підставі яких ТЦК та СП вносять зміни до відповідних облікових документів та Єдиний державний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів (до так званого "Оберігу") упродовж 7 днів з дати настання змін", - пояснює Лариса Кісь.

Такий варіант доступний тим, у кого є військово-облікові документи та хто стоїть на обліку в ТЦК.

"Якщо документи відсутні - необхідно с паспортом прибути до ТЦК особисто для взяття на військовий облік, зняття з військового обліку або внесення змін до їх облікових даних", - звертає увагу адвокат.

У разі зміни місця проживання або у разі, коли в паспорті громадянина України відсутні відмітки про реєстрацію місця проживання, подається інформація, яка підтверджується документами або відомостями відповідно до закону "Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні” та постанови КМУ № 265 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування).

"Тобто щотижня надавати до ТЦК заяву з визначенням вигаданої адреси свого місця проживання не перешкодить надсиланню повістки за офіційно зареєстрованою та підтвердженою адресою", - пояснює Лариса Кісь.

Фото: Перевірка документів у ТЦК (facebook.com/Vinobltck)

Як оновити дані українцям за кордоном

У випадку перебування за кордоном, повідомлення про зміну даних також можлива шляхом повідомлення на офіційну електронну адресу ТЦК за місцем перебування на військовому обліку або через електронний кабінет призовника, військовозобов’язаного, резервіста (за наявності), пояснює адвокат.

"Актуалізація місця проживання для таких військовозобов'язаних більш ніж нагальна, і в першу чергу через необхідність контролю адреси реєстрації, на яку може бути надіслана повістка від ТЦК, ігнорування якої має наслідком адміністративна відповідальність, обмеження прав керування транспортним засобом та інші негативні наслідки у вигляді накопичення штрафів, арешти майна та інше до кримінальної відповідальності", - попереджає Лариса Кісь.

Коли не буде штрафів за неоновлення даних

Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку в особливий період тягне за собою накладення штрафу від однієї 1000 до 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (17 000 - 25 500 грн) за ст. 210 КУпАП, зазначає юрист.

Притягнення до відповідальності не застосовується у разі можливості отримання персональних даних шляхом електронної інформаційної взаємодії з іншими інформаційно-комунікаційними системами, реєстрами, базами даних, адміністраторами яких є державні органи.

"Звичайно, будь яке притягнення до відповідальності може бути оскаржене у встановленому порядку, але підлягає негайному виконанню. Діятиме воно до моменту виконання людиною вимог ТЦК, сплати штрафу або до закінчення особливого періоду, тобто воєнного стану", - звертає увагу Лариса Кісь.

Вона додає, що судова практика з цього питання ще не сформована, застосовується ст. 210 КУпАП в цій редакції тільки з 17 липня.

"Тому говорити про однозначну безпідставність штрафів ТЦК за неоновлення (уточнення) даних та їх "легке" скасування судом передчасно. Також звертаю увагу, що наразі не передбачено інші відповідальності за неоновлення персональних даних, крім адміністративної", - зауважує вона.

Юрист додає: немає верхньої межі, скільки може бути нараховано штрафів. Тобто за кожен раз, коли будуть виявляти порушення, штраф буде нараховуватися та додаватися до неоплаченого попереднього.