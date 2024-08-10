UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що повинно бути у кожному авто: нагадування від поліції

Ілюстративне фото: українцям нагадали перелік речей для авто (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кожен автомобіль повенин мати низки предметів, які у проблемних ситуаціях мають допомогти водієві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію міста Київ.

Рекомендуємо водіям завжди мати з собою в авто:

  • набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;
  • буксирувальний трос;
  • насос або автомобільний компресор;
  • герметично закриту каністру з паливом;
  • дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;
  • ліхтарик.

У поліції радять особливу увагу приділити аптечці. Необхідно перевіряти терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувайте про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути у вашому автомобілі.

"Якщо проблеми з автівкою трапилися вам у темну пору доби, одягніть жилет зі світлоповертальними елементами. Так ви будете видимими для усіх інших учасників дорожнього руху", - нагадали у поліції.

Раніше РБК-Україна розповідало про знаки правил дорожнього руху, які забороняють зупинку і стоянку транспортних засобів. Детально про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПДДАвтомобільний рухПатрульна служба