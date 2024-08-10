Что должно быть в каждом авто: напоминание от полиции

Рекомендуем водителям всегда иметь с собой в автомобиле:

набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;

буксировочный трос;

насос или автомобильный компрессор;

герметично закрытую канистру с топливом;

провода для прикуривания на случай полной разрядки аккумулятора;

фонарик.

В полиции советуют особое внимание уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.

"Если проблемы с автомобилем случились вам в темное время суток, наденьте жилет со световозвращающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения", - напомнили в полиции.

Ранее РБК-Украина рассказывала о знаках ПДД, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств. Подробно о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это сделать – читайте в материале РБК-Украина.

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