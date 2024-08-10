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Що повинно бути у кожному авто: нагадування від поліції

Субота 10 серпня 2024 23:13
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Що повинно бути у кожному авто: нагадування від поліції Ілюстративне фото: українцям нагадали перелік речей для авто (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Кожен автомобіль повенин мати низки предметів, які у проблемних ситуаціях мають допомогти водієві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію міста Київ.

Рекомендуємо водіям завжди мати з собою в авто:

  • набір потрібних ключів для ремонту, декілька викруток, домкрат, запасне колесо, рукавички;
  • буксирувальний трос;
  • насос або автомобільний компресор;
  • герметично закриту каністру з паливом;
  • дроти для "прикурювання" на випадок повної розрядки акумулятора;
  • ліхтарик.

У поліції радять особливу увагу приділити аптечці. Необхідно перевіряти терміни строку дії ліків та наявність бинтів та пов’язок. Не забувайте про вогнегасник та знак аварійної зупинки. Вони завжди повинні бути у вашому автомобілі.

"Якщо проблеми з автівкою трапилися вам у темну пору доби, одягніть жилет зі світлоповертальними елементами. Так ви будете видимими для усіх інших учасників дорожнього руху", - нагадали у поліції.

Раніше РБК-Україна розповідало про знаки правил дорожнього руху, які забороняють зупинку і стоянку транспортних засобів. Детально про те, чи варто оскаржувати штраф про порушення ПДР, і як це зробити - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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