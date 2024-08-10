Что должно быть в каждом авто: напоминание от полиции
Каждый автомобиль должен иметь ряд предметов, которые в проблемных ситуациях должны помочь водителю.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию города Киев.
Рекомендуем водителям всегда иметь с собой в автомобиле:
- набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
- буксировочный трос;
- насос или автомобильный компрессор;
- герметично закрытую канистру с топливом;
- провода для прикуривания на случай полной разрядки аккумулятора;
- фонарик.
В полиции советуют особое внимание уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.
"Если проблемы с автомобилем случились вам в темное время суток, наденьте жилет со световозвращающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения", - напомнили в полиции.
Ранее РБК-Украина рассказывала о знаках ПДД, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств. Подробно о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это сделать – читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .