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Что должно быть в каждом авто: напоминание от полиции

Суббота 10 августа 2024 23:13
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Что должно быть в каждом авто: напоминание от полиции Иллюстративное фото: украинцам напомнили список вещей для авто (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Каждый автомобиль должен иметь ряд предметов, которые в проблемных ситуациях должны помочь водителю.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на патрульную полицию города Киев.

Рекомендуем водителям всегда иметь с собой в автомобиле:

  • набор нужных ключей для ремонта, несколько отверток, домкрат, запасное колесо, перчатки;
  • буксировочный трос;
  • насос или автомобильный компрессор;
  • герметично закрытую канистру с топливом;
  • провода для прикуривания на случай полной разрядки аккумулятора;
  • фонарик.

В полиции советуют особое внимание уделить аптечке. Необходимо проверять сроки действия лекарства и наличие бинтов и повязок. Не забывайте про огнетушитель и знак аварийной остановки. Они всегда должны быть в вашем автомобиле.

"Если проблемы с автомобилем случились вам в темное время суток, наденьте жилет со световозвращающими элементами. Так вы будете видимы для всех других участников дорожного движения", - напомнили в полиции.

Ранее РБК-Украина рассказывала о знаках ПДД, запрещающих остановку и стоянку транспортных средств. Подробно о том, стоит ли обжаловать штраф о нарушении ПДД, и как это сделать – читайте в материале РБК-Украина.

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