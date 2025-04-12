Що потрібно зробити одразу після покупки автомобіля: важливі поради, що зекономлять кошти

Щасливий покупець вживаного авто має зробити дещо перед тим як розпочати повноцінну експлуатацію машини. Журналісти РБК-Україна Авто розповідають, на що саме треба буде виділити час і фінанси.

Щоб отриманий з чужих рук автомобіль став вам справжнім надійним другом, на якого можна буде покластися у дорозі, треба спочатку вжити певних заходів. Поговоримо про це, виходячи з досвіду експлуатації найбільш поширених в Україні моделей.

З чого почати володіння вживаним авто

Сучасний автомобіль – виріб дуже і дуже складний, і після того як його позбувся попередній власник, у ньому майже напевне є купа дрібних негараздів. І деякі з них треба усунути просто негайно.

Встановіть чи перевірте охоронну систему. Було б добре замінити сигналізацію на нову, бо в минулого власника чи маклера-перекупника може залишитися ще один брелок управління. Якщо такої змоги немає, треба заново прописати у системі наявні у вас брелки, щоб прибрати з її пам’яті той брелок, який міг залишитись у когось стороннього. Те саме зробіть і з заводським іммобілайзером (ключами).

Показати машину майстрам СТО. Швидше за все, попередній власник не проводив чергового техобслуговування, не замінив планово рідини та витратні деталі. Тож слід віддати машину у руки сервісменів для ТО-2 – великого обслуговування, а можливо, і ремонту. Доведеться приготувати гроші на витратні деталі, на запчастини, які впливатимуть на працездатність та ресурс найдорожчих систем. Зазвичай це ремені та ролики приводу ГРМ і навісних агрегатів, кульові та гумові шарніри підвіски і рульового управління, всі фільтри – повітря (обидва), палива, оливи. Ну і звісно, саму оливу – моторну і можливо, трансмісійну.

Робочі рідини. Антифриз, гальмівна рідина, олива підсилювача керма потребують періодичної заміни. Є сенс виконати цю роботу, адже треба виходити з того, що реальний пробіг та історія вживаних машин, які продаються на українському вторинному ринку, найчастіше достеменно невідомі.

Протічки та герметичність агрегатів. Так, відразу після покупки всі агрегати та підвіска машини можуть бути чистими – адже продавець міг помити їх перед продажом. Але після перших кількох сотень кілометрів новому власнику треба уважно обдивитися всі можливі місця на предмет появи протічок. Майте на увазі, що суттєва втрата будь-якої оливи чи технічної рідини часто закінчується поламкою агрегата.

Чистота і порядок. Серед українських продавців автомобілів заведено наводити порядок в салоні, багажнику і під капотом перед продажом. Якщо вам не пощастило і ви отримали не такий екземпляр, слід ретельно прибратись і перевірити усі закутки кузова, в першу чергу стосовно наявності у ньому вологи. Яка може спричинити якщо не відразу корозію, то для початку плісняву і важкий запах у салоні. Шукайте мокрі килимки, використані серветки, старі рукавички тощо.

Наслідки ДТП. Машина без аварій у своєму послужному списку – в наш час величезна рідкість. Тому варто окремо перевірити деякі характерні зони кузова. Нюанс у тому, що часом після ДТП майстри в машині відновлюють лише те, що видно зовні. Якщо вам важливо, щоб на машині були справними подушки та ремені безпеки, пристрої переднатягу ременів та електронні помічники-системи безпеки, варто замовити фахівцями автомайстерні їхню перевірку. Тому що буває так, що цих компонентів у вживаній машині просто немає на своїх місцях.



Коротко

При усіх відмінностях покупки нового авто в салоні і вживаного на авторинку між такими варіантами є один спільний момент: в обох випадках треба мати додаткову суму у кількасот доларів зверху ціни. Їх доведеться витратити на виконання перших невідкладних робіт. А такі завжди будуть – і з новим авто, і з уживаним.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.