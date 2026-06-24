Що потрібно Україні для створення власної балістики: пояснення експертів
Створення української балістичної зброї вимагає довгострокової державної стратегії, фінансування та залучення приватного сектору оборонної промисловості.
Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч".
"Все крутиться у промисловості навколо трьох стовпів: гроші, люди і "залізяки". Гроші потрібні для того, щоб закуповувати обладнання, і щоб платити людям, а також готувати їх і навчати", - зазначив головний редактор спеціалізованого видання Defense Express Олег Катков.
Але далі, за його словами, починаються нюанси - яким саме чином використовувати ці кошти.
Державні підприємства швидше отримують пряме фінансування для розробки деяких засобів озброєння. Приватні компанії зазвичай створюють продукт за власні гроші, і режим державних закупівель вмикається вже після того, як залізо довело свою працездатність на полі бою.
На думку директора з розвитку оборонного підприємства, офіцера Повітряних сил в резерві Анатолія Храпчинського, приватним виробникам суттєво б допомогло створення профільної державної агенції, яка б виступала головним архітектором замовлень.
За таким принципом працюють американська DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США) та європейська EDA (Європейське оборонне агентство).
Вони самі нічого не виробляють, а шукають проривні ідеї, фінансують їхнє створення приватними компаніями та гарантують викуп успішних зразків для збройних сил.
Загалом же створення ракетної програми повинно бути державною політикою на 10-20 років, а не короткостроковим проектом.
"Коли буде у нас внесена на законодавчому рівні, умовно, державна програма, яка передбачає те, щоб за 20 років розгорнути й стати на 70% незалежним виробником по оборонній галузі, тоді, відповідно, це буде працювати", - каже Храпчинський.
За його словами, поки що єдиної стратегії розвитку ОПК все ще немає. Натомість існують окремі оборонні компанії, які в умовах жорсткої внутрішньої конкуренції активно намагаються вижити або самотужки створити продукти, що потрібні військовим прямо зараз.
Україна хоче виробляти власну балістику
Нагадаємо, Україна продовжує просувати ідею створення власної балістики та європейської антибалістичної системи.
Однак, за словами президента України Володимира Зеленського, просування цієї ідеї супроводжується складнощами, оскільки поява нового сильного гравця у сфері озброєнь викликає побоювання в інших країн.
Україна також паралельно працює над створенням європейської антибалістичної системи спільно з міжнародними партнерами. Одним із перших учасників проєкту стала Швеція.