Що потрібно Україні для створення власної балістики: пояснення експертів

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Клуб обраних. Хто у світі має балістику та чи зможе Україна створити власний ракетний "меч" .

"Все крутиться у промисловості навколо трьох стовпів: гроші, люди і "залізяки". Гроші потрібні для того, щоб закуповувати обладнання, і щоб платити людям, а також готувати їх і навчати", - зазначив головний редактор спеціалізованого видання Defense Express Олег Катков.

Але далі, за його словами, починаються нюанси - яким саме чином використовувати ці кошти.

Державні підприємства швидше отримують пряме фінансування для розробки деяких засобів озброєння. Приватні компанії зазвичай створюють продукт за власні гроші, і режим державних закупівель вмикається вже після того, як залізо довело свою працездатність на полі бою.

На думку директора з розвитку оборонного підприємства, офіцера Повітряних сил в резерві Анатолія Храпчинського, приватним виробникам суттєво б допомогло створення профільної державної агенції, яка б виступала головним архітектором замовлень.

За таким принципом працюють американська DARPA (Агентство передових оборонних дослідницьких проєктів США) та європейська EDA (Європейське оборонне агентство).

Вони самі нічого не виробляють, а шукають проривні ідеї, фінансують їхнє створення приватними компаніями та гарантують викуп успішних зразків для збройних сил.

Загалом же створення ракетної програми повинно бути державною політикою на 10-20 років, а не короткостроковим проектом.

"Коли буде у нас внесена на законодавчому рівні, умовно, державна програма, яка передбачає те, щоб за 20 років розгорнути й стати на 70% незалежним виробником по оборонній галузі, тоді, відповідно, це буде працювати", - каже Храпчинський.

За його словами, поки що єдиної стратегії розвитку ОПК все ще немає. Натомість існують окремі оборонні компанії, які в умовах жорсткої внутрішньої конкуренції активно намагаються вижити або самотужки створити продукти, що потрібні військовим прямо зараз.