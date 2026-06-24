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Что нужно Украине для создания собственной баллистики: объяснение экспертов

09:57 24.06.2026 Ср
2 мин
Проблема не только в дефиците средств
aimg Татьяна Степанова aimg Роман Кот
Что нужно Украине для создания собственной баллистики: объяснение экспертов Фото: эксперты объяснили, что нужно Украине для создания собственной баллистики (Getty Images)
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Создание украинского баллистического оружия требует долгосрочной государственной стратегии, финансирования и привлечения частного сектора оборонной промышленности.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч".

"Все крутится в промышленности вокруг трех столбов: деньги, люди и "железки". Деньги нужны для того, чтобы закупать оборудование, и чтобы платить людям, а также готовить их и обучать", - отметил главный редактор специализированного издания Defense Express Олег Катков.

Но дальше, по его словам, начинаются нюансы - каким именно образом использовать эти средства.

Государственные компании быстрее получают прямое финансирование для разработки неких средств вооружения. Частные компании обычно создают продукт за собственные деньги, и режим государственных закупок включается уже после того, как железо доказало свою работоспособность на поле боя.

По мнению директора по развитию оборонного предприятия, офицера Воздушных сил в резерве Анатолия Храпчинского, частным производителям существенно помогло бы создание профильного государственного агентства, которое бы выступало главным архитектором заказов.

По такому принципу работают американское DARPA (Агентство передовых оборонных исследовательских проектов США) и европейское EDA (Европейское оборонное агентство).

Они сами ничего не вырабатывают, а ищут прорывные идеи, финансируют их создание частными компаниями и гарантируют выкуп успешных образцов для вооруженных сил.

В целом создание ракетной программы должно быть государственной политикой на 10-20 лет, а не краткосрочным проектом.

"Когда будет у нас внесена на законодательном уровне, условно государственная программа, которая предусматривает то, чтобы за 20 лет развернуть и стать на 70% независимым производителем по оборонной отрасли, тогда, соответственно, это будет работать", - говорит Храпчинский.

По его словам, пока единой стратегии развития ОПК все еще нет. Вместо этого существуют отдельные оборонные компании, которые в условиях жесткой внутренней конкуренции активно пытаются выжить или самостоятельно создать продукты, которые нужны военным прямо сейчас.

Украина хочет производить собственную баллистику

Напомним, Украина продолжает продвигать идею создания собственной баллистики и европейской антибаллистической системы.

Однако, по словам президента Украины Владимира Зеленского, продвижение этой идеи сопровождается сложностями , поскольку появление нового сильного игрока в сфере вооружений вызывает опасения у других стран.

Украина также параллельно работает над созданием европейской антибаллистической системы вместе с международными партнерами. Одним из первых участников проекта стала Швеция.

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Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Клуб избранных. Кто в мире имеет баллистику и сможет ли Украина создать собственный ракетный "меч"