Що покласти у великодній кошик: повний перелік продуктів

Цього року Світле Христове Воскресіння українці відзначатимуть 20 квітня. Проте напередодні свята у декого може виникнути питання - що саме покласти у традиційний великодній кошик для освячення?
Докладніше про те, чи існують "правила" щодо великодніх кошиків, які продукти є основними для освячення, а також що можна покласти у кошик на Великдень в цілому, - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Ректор Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрей ПЦУ Георгій Коваленко у коментарі РБК-Україна розповів, що насправді "жодних правил щодо великодніх кошиків у Церкви не існує".
"Тобто це (ті чи інші продукти, які, як вважається, можна чи варто класти у великодній кошик для освячення, - Ред.) - навколоцерковна традиція", - зауважив він.
Експерт додав, що йдеться про традицію, яка "прикрашає свято у позацерковному полі".
З іншого боку, за словами Коваленка, існують так звані "обрядові страви".
"Це - теж не церковна традиція. Це - традиція народна, але пов'язана з Церквою", - визнав він і пояснив, що до таких страв належать:
"Паски ми або випікаємо, або сирні робимо. Є і така, і така традиція. Особливість паски, яку ми печемо, - що це вже тісто з додаванням яєць. І воно, скажімо так, не пісне. Ну а сирна, зрозуміло, що вона вже теж із сиру зроблена", - нагадав протоієрей ПЦУ.
Водночас він зауважив, що це - те, що називають "обрядовою кухнею".
"І, напевно, якраз от пасочка і писанки - і є тим, що варто нести до церкви на освячення. А все інше - нехай буде вдома на столі", - вважає Коваленко.
Він додав, що "якщо вже хтось вирішив щось трішки у кошику нести, то це має бути абсолютно символічно".
"Не потрібно все, що ви заготовлювали до холодильника, перегружати у візочок, чи кошик, і тягти на подвір'я церкви. Це - суто символічна історія, тому це має бути все в межах розумного", - наголосив священник.
Згідно з народними традиціями, яких часто дотримуються українці, в цілому у великодній кошик кладуть ті продукти, які не можна було споживати у період Великого посту.
Окрім паски (чи інших хлібних продуктів) та яєць це можуть бути:
Дехто вважає, що доцільним буде взяти для освячення у храмі трішки води або навіть вина.
Символічно заведено приносити у кошику також:
Насамкінець до великоднього кошика обов'язково додають щонайменше одну освячену свічку, що символізує життєдайне світло воскреслого Ісуса Христа та Божої благодаті.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, чи можна їсти паску до Великодня.
Читайте також про найважливіші дні та церковні свята навесні за новим календарем.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: коментар ректора Відкритого православного університету Святої Софії-Премудрості, протоієрея ПЦУ Георгія Коваленка для РБК-Україна, Traditions.in.ua, прес-служба Православної Церкви України.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.