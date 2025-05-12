Що з погодою у травні? Синоптики пояснили і дали прогноз на тиждень

Чому українцям досі прогнозують заморозки та дощі

За словами експерта, на Україну нині продовжує впливати холодна повітряна маса з північних широт.

"Вона утримує свої позиції, тож погода в нас і на тому тижні, і на цьому - сильно не відрізняється. Ось така вона прохолодна, свіженька", - розповіла Птуха.

Вона уточнила, що "під час прояснень - якщо ще на додачу ніч ясна, без хмарності - то, звичайно, можуть бути ось ці заморозки".

Крім того, над територією України залишаються (за рахунок поля дещо зниженого атмосферного тиску) атмосферні фронти, що спричиняють періодичні невеликі дощі.

Водночас синоптики вже прогнозують наступний атмосферний фронт, який має надійти з північного заходу та принести ще більше опадів.

Коли та де саме в Україні ймовірні заморозки

Птуха нагадала, що заморозки у повітрі в Україні останніми днями були "досить локальні", тобто "прям масових таких - не відмічається" (йдеться про "можливі один-два випадки").

"А на поверхні ґрунту - так, поки вони в нас ще можуть бути", - визнала синоптик.

Вона уточнила, що найближчої ночі вони ймовірні у передранкові години:

у західних областях;

у Вінницькій області.

"Це все продовжує впливати на нас холодна повітряна маса з північних широт... Переважно такому впливу піддаються західні області. Частково може бути десь по північних і центральних областях", - розповіла експерт.

Вона додала, що ситуацію щодо хмарності синоптики уточнюють щоденно й "тоді вже складають попередження - будуть заморозки чи не будуть".

В яких регіонах чекати найбільше дощів

Найближчими днями опади в Україні очікуються:

у західних областях - помірні;

у північних, а в денні години - і в більшості центральних областей - невеликі дощі.

"На решті території - поки що без опадів", - зауважила Птуха.

За її словами, "наступний атмосферний фронт, знову ж таки з північного заходу, буде вже в четвер, 15 травня". Він спричинить трішечки більше опадів і зсунеться, з часом, у східному напрямку.

"Тобто завтра-післязавтра в денні години невеликі дощі в нас також можуть бути. Але вони менш інтенсивні та меншої площі охоплення", - уточнила синоптик.

Вона зауважила, що найближчим часом йдеться про "нестійку атмосферу", як це було впродовж останніх кількох днів.

"Коли переважно впродовж дня може бути спокійна ситуація. Але подекуди можуть утворитися хмари та досягти інтенсивності дощової", - пояснила експерт.

Тим часом з 15 травня "вони вже будуть більш всеохоплюючі, скажімо так, ці опади".

"Вони будуть пов'язані з більш активним атмосферним фронтом з північного заходу", - наголосила представниця УкрГМЦ.

Що буде з температурою повітря до кінця тижня

За словами Птухи, з огляду на температурні показники, "цей тиждень буде дуже схожий на попередній".

Так, синоптики прогнозують: