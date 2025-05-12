Что с погодой в мае? Синоптики объяснили и дали прогноз на неделю

Почему украинцам до сих пор прогнозируют заморозки и дожди

По словам эксперта, на Украину сейчас продолжает влиять холодная воздушная масса из северных широт.

"Она удерживает свои позиции, поэтому погода у нас и на той неделе, и на этой - сильно не отличается. Вот такая она прохладная, свеженькая", - рассказала Птуха.

Она уточнила, что "во время прояснений - если еще в придачу ночь ясная, без облачности - то, конечно, могут быть вот эти заморозки".

Кроме того, над территорией Украины остаются (за счет поля несколько пониженного атмосферного давления) атмосферные фронты, вызывающие периодические небольшие дожди.

В то же время синоптики уже прогнозируют следующий атмосферный фронт, который должен прийти с северо-запада и принести еще больше осадков.

Когда и где именно в Украине вероятны заморозки

Птуха напомнила, что заморозки в воздухе в Украине в последние дни были "достаточно локальные", то есть "прямо массовых таких - не отмечается" (речь идет про "возможные один-два случая").

"А на поверхности почвы - да, пока они у нас еще могут быть", - признала синоптик.

Она уточнила, что ближайшей ночью они вероятны в предутренние часы:

в западных областях;

в Винницкой области.

"Это все продолжает влиять на нас холодная воздушная масса из северных широт... Преимущественно такому воздействию подвергаются западные области. Частично может быть где-то по северным и центральным областям", - рассказала эксперт.

Она добавила, что ситуацию по облачности синоптики уточняют ежедневно и "тогда уже составляют предупреждение - будут заморозки или не будут".

В каких регионах ждать больше всего дождей

В ближайшие дни осадки в Украине ожидаются:

в западных областях - умеренные;

в северных, а в дневные часы - и в большинстве центральных областей - небольшие дожди.

"На остальной территории - пока без осадков", - отметила Птуха.

По ее словам, "следующий атмосферный фронт, опять же с северо-запада, будет уже в четверг, 15 мая". Он повлечет немного больше осадков и сдвинется, со временем, в восточном направлении.

"То есть завтра-послезавтра в дневные часы небольшие дожди у нас также могут быть. Но они менее интенсивные и меньшей площади охвата", - уточнила синоптик.

Она отметила, что в ближайшее время речь идет о "неустойчивой атмосфере", как это было в течение последних нескольких дней.

"Когда преимущественно в течение дня может быть спокойная ситуация. Но кое-где могут образоваться облака и достичь интенсивности дождевой", - объяснила эксперт.

Между тем с 15 мая "они уже будут более всеохватывающие, скажем так, эти осадки".

"Они будут связаны с более активным атмосферным фронтом с северо-запада", - отметила представительница УкрГМЦ.

Что будет с температурой воздуха до конца недели

По словам Птухи, учитывая температурные показатели, "эта неделя будет очень похожа на предыдущую".

Так, синоптики прогнозируют: