Що подивитися у Празі: ТОП-10 найцікавіших місць

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Празький град

Празький град - королівський замок, резиденція правителів Богемського королівства, деяких імператорів Священної Римської імперії. З 1918 року - резиденція президента.

До того ж Празький град внесений до книги рекордів Гіннеса завдяки як найбільший замок у світі. Тут розташовуються історичні палаци, стародавні собори та каплиці, галереї, вежі та музеї.

Празький град - це фактично "місто в місті", його вважають ядром чеської столиці.

Празький град (фото з мережі)

Собор Святого Віта

Празький собор Святого Віта - це один з найвідоміших соборів у світі, видатний взірець культового будування, як за технічними характеристиками, так і за художнім рівнем.

Собор - шедевр готичної та неоготичної архітектури, з яким тісно пов'язана історія міста та країни.

Знаходиться він на території Празького граду. Собор присвячений відразу трьом святим: Віту, Войтеку та Вацлаву.

Фото: Собор Святого Віта (wikipedia.org)

Вацлавська площа

Вацлавська площа - один із найвідоміших і найбільших міських майданів у світі, головний центр Нового Міста в Празі.

Це культурний центр Праги, де часто проводяться громадські та державні заходи. Вздовж площі розташовуються готелі, відомі магазини, ресторани, нічні клуби та офіси великих компаній.

Вацлавська площа (фото з мережі)

Карлів міст

Карлів міст є найстарішим кам'яним мостом через річку Влтаву в Празі й другим за давниною мостом у Чехії. Названий на честь імператора Карла IV.

З часу побудови конструкція була необхідна, щоб правителі могли проїхати по ній у свій замок. З 1974 року міст став пішохідним.

Зараз це жваве місце, де гуляють туристи, а також виставляються на продаж картини вуличних художників.

Його окрасою є 30 скульптур, що розташовані вздовж моста по обидва боки. Найвідоміша - статуя святого Яна Непомуцького. Як запевняють місцеві, якщо її потерти й загадати бажання, воно збудеться.

Карлів міст (фото з мережі)

Староміська площа

Староміська площа - старовинна площа в середмісті Праги, Старому Місті, багата на історико-архітектурні пам'ятки 14-19 століть. На ній ви побачите будинки у стилі бароко, рококо, готики та ренесансу.

На цій площі знаходяться найвідоміші пам'ятки Праги. Тут і Ратуша, і знаменитий астрономічний годинник Орлой, і Тинський храм, та інші знакові місця.

Староміська площа (фото з мережі)

Староміська ратуша

Староміська ратуша являє собою унікальний комплекс, що складається з кількох середньовічних будівель, побудованих протягом багатьох століть. Її особливістю є висока готична вежа з відомим астрономічним годинником, яка стала символом міста.

З ратуші можна насолодитися видом на Староміську площу з висоти 60-метрового баштового годинника.

У ратуші також знаходяться численні інші історичні артефакти, а на першому та третьому поверхах регулярно проводяться художні виставки.

Староміська ратуша (фото з мережі)

Костел Божої Матері перед Тином

Костел Божої Матері перед Тином (або Тинський храм) - католицький храм, парафіяльний костел у столиці Чехії. Він є одним з визначних історико-культурних пам'яток міста і країни.

Тинський храм відомий своїми маркантними готичними шпилями.

Вежі храму прикрашені позолоченим зображенням Діви Марії, створеним у 1620-х роках із розплавленої чаші, яка раніше слугувала частиною церковного декору. Цей золотий образ надає храму унікальне символічне значення та велич.

Костел Божої Матері перед Тином (фото з мережі)

Танцюючий будинок

Танцюючий будинок у Празі є видатним зразком сучасної архітектури.

Нестандартний будинок був збудований у 1996 році з двох циліндричних веж - прямої та вигнутої. За задумом головного архітектора, вони зображають Фреда Астера та Джинджер Робертс - знаменитий танцювальний дует 1940-х років.

У будівлі розміщуються офісні приміщення, а зверху - ресторан, з якого відкривається чудова панорама. Також у будинку є готель Dancing House Hotel.

Танцюючий будинок у Празі (фото з мережі)

Вишеград

Вишеград - це заснований у 10 столітті оборонний замок-фортеця. Він розташований на пагорбі над річкою Влтавою південніше середмістя Праги.

Вишеград неодмінно потрібно відвідати, щоб насолодитися панорамою чеської столиці та красою архітектурних пам'яток.

Зокрема, тут можна побачити романську ротонду св. Мартіна, неоготичний храм св. Петра та Павла, Леопольдова брама, національний меморіальний цвинтар Славин та каземати з оригіналами скульптур у стилі бароко з Карлового мосту.

Вишеград у Празі (фото з мережі)

Національний театр

Це головний театр Праги, який вважають одним із символів національного відродження чеського народу.

Будівля прикрашає собою набережну Влтави та по своїй красі не поступається навіть знаменитій Віденській опері. Його величний інтер’єр вважається культурною, інтелектуальною та науковою святинею Чехії.

Фото: Національний театр у Празі (wikipedia.org)