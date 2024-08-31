Что посмотреть в Праге: ТОП-10 самых интересных мест

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Пражский град

Пражский град - королевский замок, резиденция правителей Богемского королевства, некоторых императоров Священной Римской империи. С 1918 года - резиденция президента.

К тому же Пражский град внесен в книгу рекордов Гиннеса благодаря как самый большой замок в мире. Здесь располагаются исторические дворцы, древние соборы и часовни, галереи, башни и музеи.

Пражский град - это фактически "город в городе", его считают ядром чешской столицы.

Пражский град (фото из сети)

Собор Святого Вита

Пражский собор Святого Вита - это один из самых известных соборов в мире, выдающийся образец культового строительства, как по техническим характеристикам, так и по художественному уровню.

Собор - шедевр готической и неоготической архитектуры, с которым тесно связана история города и страны.

Находится он на территории Пражского града. Собор посвящен сразу трем святым: Виту, Войтеку и Вацлаву.

Фото: Собор Святого Вита (wikipedia.org)

Вацлавская площадь

Вацлавская площадь - одна из самых известных и крупнейших городских площадей в мире, главный центр Нового Города в Праге.

Это культурный центр Праги, где часто проводятся общественные и государственные мероприятия. Вдоль площади располагаются отели, известные магазины, рестораны, ночные клубы и офисы крупных компаний.

Вацлавская площадь (фото из сети)

Карлов мост

Карлов мост является старейшим каменным мостом через реку Влтаву в Праге и вторым по старинке мостом в Чехии. Назван он на честь императора Карла IV.

С момента постройки конструкция была необходима, чтобы правители могли проехать по ней в свой замок. С 1974 года мост стал пешеходным.

Сейчас это жвавое место, где гуляют туристы, а также выставляются на продажу картины уличных художников.

Его украшением является 30 скульптур, расположенных вдоль моста с обеих сторон. Самая известная - статуя святого Яна Непомуцкого. Как уверяют местные, если ее потереть и загадать желание, оно сбудется.

Карлов мост (фото из сети)

Староместская площадь

Староместская площадь - старинная площадь в центре Праги, Старом Городе, богатая историко-архитектурными памятниками 14-19 веков. На ней вы увидите дома в стиле барокко, рококо, готики и ренессанса.

На этой площади находятся самые известные достопримечательности Праги. Здесь и Ратуша, и знаменитые астрономические часы Орлой, и Тинский храм и другие знаковые места.

Староместская площадь (фото из сети)

Староместская ратуша

Староместская ратуша представляет собой уникальный комплекс, состоящий из нескольких средневековых построек, построенных на протяжении многих веков. Ее особенностью является высокая готическая башня с известными астрономическими часами, ставшая символом города.

Из ратуши можно насладиться видом на Староместскую площадь с высоты 60-метровых башенных часов.

В ратуше находятся многочисленные другие исторические артефакты, а на первом и третьем этажах регулярно проводятся художественные выставки.

Староместская ратуша (фото из сети)

Костел Божией Матери перед Тыном

Костел Божией Матери перед Тыном (или Тынский храм) - католический храм, приходской костёл в столице Чехии. Он является одним из достопримечательностей города и страны.

Тынский храм известен своими маркантными готическими шпилями.

Башни храма украшены позолоченным изображением Девы Марии, созданным в 1620-х годах из расплавленной чаши, ранее служившей частью церковного декора. Этот золотой образ придает храму уникальное символическое значение и величие.

Костел Божией Матери перед Тыном (фото из сети)

Танцующий дом

Танцующий дом в Праге - выдающийся образец современной архитектуры.

Нестандартный дом был построен в 1996 году из двух цилиндрических башен - прямой и изогнутой. По замыслу главного архитектора, они изображают Фреда Астера и Джинджер Робертс - знаменитый танцевальный дуэт 1940-х годов.

В здании размещаются офисные помещения, а наверху - ресторан, из которого открывается великолепная панорама. Также в здании есть отель Dancing House Hotel.

Танцующий дом в Праге (фото из сети)

Вышеград

Вышеград - это основанный в 10 веке оборонительный замок-крепость. Он расположен на холме над рекой Влтавой южнее центра Праги.

Вышеград обязательно нужно посетить, чтобы насладиться панорамой чешской столицы и красотой архитектурных достопримечательностей.

В частности, здесь можно увидеть романскую ротонду св. Мартина, неоготический храм св. Петра и Павла, Леопольдовые ворота, национальное мемориальное кладбище Славин и казематы с оригиналами скульптур в стиле барокко с Карлова моста.

Вышеград в Праге (фото из сети)

Национальный театр

Это главный театр Праги, который считается одним из символов национального возрождения чешского народа.

Здание украшает собой набережную Влтавы и по своей красоте не уступает даже знаменитой Венской опере. Его величественный интерьер считается культурной, интеллектуальной и научной святыней Чехии.

Фото: Национальный театр в Праге (wikipedia.org)