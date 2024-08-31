Что посмотреть в Праге: ТОП-10 самых интересных мест

Древние улицы Праги приглашают туристов посетить исторические памятники, зеленые парки и сады, музеи, галереи и театры. Кроме того, столица Чехии известна своим изысканным пивом и сытными блюдами.
РБК-Украина собрало интересные места Праги, которые точно стоит посетить.
Содержание:
Пражский град - королевский замок, резиденция правителей Богемского королевства, некоторых императоров Священной Римской империи. С 1918 года - резиденция президента.
К тому же Пражский град внесен в книгу рекордов Гиннеса благодаря как самый большой замок в мире. Здесь располагаются исторические дворцы, древние соборы и часовни, галереи, башни и музеи.
Пражский град - это фактически "город в городе", его считают ядром чешской столицы.
Пражский град (фото из сети)
Пражский собор Святого Вита - это один из самых известных соборов в мире, выдающийся образец культового строительства, как по техническим характеристикам, так и по художественному уровню.
Собор - шедевр готической и неоготической архитектуры, с которым тесно связана история города и страны.
Находится он на территории Пражского града. Собор посвящен сразу трем святым: Виту, Войтеку и Вацлаву.
Фото: Собор Святого Вита (wikipedia.org)
Вацлавская площадь - одна из самых известных и крупнейших городских площадей в мире, главный центр Нового Города в Праге.
Это культурный центр Праги, где часто проводятся общественные и государственные мероприятия. Вдоль площади располагаются отели, известные магазины, рестораны, ночные клубы и офисы крупных компаний.
Вацлавская площадь (фото из сети)
Карлов мост является старейшим каменным мостом через реку Влтаву в Праге и вторым по старинке мостом в Чехии. Назван он на честь императора Карла IV.
С момента постройки конструкция была необходима, чтобы правители могли проехать по ней в свой замок. С 1974 года мост стал пешеходным.
Сейчас это жвавое место, где гуляют туристы, а также выставляются на продажу картины уличных художников.
Его украшением является 30 скульптур, расположенных вдоль моста с обеих сторон. Самая известная - статуя святого Яна Непомуцкого. Как уверяют местные, если ее потереть и загадать желание, оно сбудется.
Карлов мост (фото из сети)
Староместская площадь - старинная площадь в центре Праги, Старом Городе, богатая историко-архитектурными памятниками 14-19 веков. На ней вы увидите дома в стиле барокко, рококо, готики и ренессанса.
На этой площади находятся самые известные достопримечательности Праги. Здесь и Ратуша, и знаменитые астрономические часы Орлой, и Тинский храм и другие знаковые места.
Староместская площадь (фото из сети)
Староместская ратуша представляет собой уникальный комплекс, состоящий из нескольких средневековых построек, построенных на протяжении многих веков. Ее особенностью является высокая готическая башня с известными астрономическими часами, ставшая символом города.
Из ратуши можно насладиться видом на Староместскую площадь с высоты 60-метровых башенных часов.
В ратуше находятся многочисленные другие исторические артефакты, а на первом и третьем этажах регулярно проводятся художественные выставки.
Староместская ратуша (фото из сети)
Костел Божией Матери перед Тыном (или Тынский храм) - католический храм, приходской костёл в столице Чехии. Он является одним из достопримечательностей города и страны.
Тынский храм известен своими маркантными готическими шпилями.
Башни храма украшены позолоченным изображением Девы Марии, созданным в 1620-х годах из расплавленной чаши, ранее служившей частью церковного декора. Этот золотой образ придает храму уникальное символическое значение и величие.
Костел Божией Матери перед Тыном (фото из сети)
Танцующий дом в Праге - выдающийся образец современной архитектуры.
Нестандартный дом был построен в 1996 году из двух цилиндрических башен - прямой и изогнутой. По замыслу главного архитектора, они изображают Фреда Астера и Джинджер Робертс - знаменитый танцевальный дуэт 1940-х годов.
В здании размещаются офисные помещения, а наверху - ресторан, из которого открывается великолепная панорама. Также в здании есть отель Dancing House Hotel.
Танцующий дом в Праге (фото из сети)
Вышеград - это основанный в 10 веке оборонительный замок-крепость. Он расположен на холме над рекой Влтавой южнее центра Праги.
Вышеград обязательно нужно посетить, чтобы насладиться панорамой чешской столицы и красотой архитектурных достопримечательностей.
В частности, здесь можно увидеть романскую ротонду св. Мартина, неоготический храм св. Петра и Павла, Леопольдовые ворота, национальное мемориальное кладбище Славин и казематы с оригиналами скульптур в стиле барокко с Карлова моста.
Вышеград в Праге (фото из сети)
Это главный театр Праги, который считается одним из символов национального возрождения чешского народа.
Здание украшает собой набережную Влтавы и по своей красоте не уступает даже знаменитой Венской опере. Его величественный интерьер считается культурной, интеллектуальной и научной святыней Чехии.
Фото: Национальный театр в Праге (wikipedia.org)
Напомним, ранее мы рассказывали, какие интересные места обязательно нужно посетить в Люксембурге и Швейцарии.
При подготовке материала использовались следующие источники: статьи из Wikipedia и официальные сайты Национального театра в Праге, Тынского храма и собора Святого Вита.
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