Країна мальовничих гір та чистих озер: які місця неодмінно треба відвідати у Швейцарії

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Гора Маттергорн

Маттергорн - гора у Пеннінських Альпах на кордоні Італії та Швейцарії. Ця сьома за висотою гірська вершина Альп заввишки 4478 метрів є однією з найбільш впізнаваних у світі.

Маттергорн має пірамідальну форму з чотирма гранями, оберненими за частинами світу. Три з них (північна, східна і західна) територіально належать до Швейцарії, а південна стіна обернена на італійську сторону.

Фото: гора Маттергорн (wikipedia.org)

Женевське озеро

Женевське озеро - прісноводне озеро на кордоні Швейцарії та Франції, у міжгірській западині між Альпами та горами Юра.

Це друге за площею прісноводне озеро в центральній Європі (після Балатону). 60% його перебуває під юрисдикцією Швейцарії (кантони Во, Женева, і Вале) і 40 % - Франції.

Улоговина озера сформована льодовиком. Кристально чиста вода озера є дуже холодною. Прогрівається вона тільки в липні. Проте на берегах озера облаштовано багато пляжів. Також туристи можуть скористатися прокатом човнів і яхт.

Фото: Женевське озеро (wikipedia.org)

Міст Капелльбрюкке

Капелльбрюке - міст у швейцарському місті Люцерні на річці Рейс. Це найстаріший дерев'яний критий міст в Європі, й одна з головних пам'яток Швейцарії та символ міста Люцерна.

Міст завдовжки 204 метри поєднує старі та нові квартали міста. Раніше він був частиною оборонних споруд Люцерна. Під дахом мосту розташовані картини, що зображують фрагменти з історії країни.

В середині мосту розташована вежа Вассертурм. У ній знаходиться сувенірна крамниця.

Фото: міст Капелльбрюкке (wikipedia.org)

Фірвальдштеттське озеро

Фірвальдштеттське озеро - судноплавне озеро біля підніжжя Альп, в центральній частині Швейцарії.

Озеро оточене горами й складається з чотирьох частин. З’єднують їх невеликі протоки.

Серед туристів популярні водні прогулянки по озеру. Вони дозволяють повною мірою оцінити всю красу берегів - ліси смарагдового кольору, білосніжні схили гір та прозору чисту воду.

Фото: Фірвальдштеттське озеро (wikipedia.org)

Шийонський замок

Шийонський замок розташований на Швейцарській Рив'єрі, на березі Женевського озера, за 3 км на схід від міста Монтре. Замок є комплексом із 25 будівель, споруджених в різний час.

Шийонський замок стоїть на скелі, незначно підноситься над поверхнею озера, і з'єднаний з береговим мостом. Поєднання природних умов та особливостей будівлі дозволяли замку контролювати стратегічно важливу дорогу, що пролягає між озером і горами.

Стелі залів замку прикрашені розписом, а стеля Святкового залу виконана у вигляді підводної частини судна. В одному із залів наразі розміщується музей зброї. Також у замку представлені колекції олов’яного посуду і витончених старовинних меблів.

Фото: Шийонський замок (wikipedia.org)

Палац Націй

Палац Націй - комплекс будівель, побудований в період між 1929 і 1938 роками в парку Аріана у Женеві.

Над проектом будівлі у неокласичному стилі працювало кілька відомих архітекторів. Розмірами Палац Націй поступається тільки знаменитому Версалю.

Він є резиденцією для безлічі міжнародних організацій - ООН, ЮНЕСКО, ЮНКТАД. Щорічно палац відвідують понад 100 тисяч туристів.

Палац Націй (фото з мережі)

Фонтан Же-До

Однією з найбільш значущих пам'яток швейцарського міста Женева є фонтан Же-До. Він належить до числа найбільших фонтанів світу. Висота його струменя - 140 метрів, а неймовірна швидкість потоку води дуже вражає.

У 1951 році фонтан облаштували безпосередньо в озері.

Фонтан Же-До (фото з мережі)

Рейнський водоспад

Рейнський водоспад знаходиться на річці Рейн у швейцарському кантоні Шаффгаузен, поруч із містечком Нойгаузен-ам-Райнфалль.

До речі, цей водоспад вважається найбільшим в Європі. Його висота - 23 метри, ширина - 150 метрів.

Рейнський водоспад (фото з мережі)

Терасні виноградники Лаво

Терасні виноградники Лаво розташовані на території швейцарського кантону Во, на північно-східному узбережжі Женевського озера. Один з головних виноробних районів країни займає 805 гектарів, а протяжність рядів винограду становить близько 30 кілометрів.

У піший маршрут по виноградниках можна включити відвідування льоху, виноробства, вивчення культури винопиття в ресторані та дегустацію вин.

Фото: Терасні виноградники Лаво (wikipedia.org)

Гірський масив Пілатус

Гірський масив Пілатус розташований на кордоні швейцарських кантонів Обвальден, Люцерн і Нідвальден, недалеко від міста Люцерн.

Гірський масив дуже популярний серед любителів активного відпочинку. До його вершини проходить канатна дорога. У літній час вниз можна спуститися по самій крутій у світі зубчастій залізниці. На вершині знаходиться оглядовий майданчик.

Гірський масив Пілатус (фото з мережі)