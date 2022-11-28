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Що почалося у Криму, там і закінчиться. Подоляк відповів Медведєву на його випад про Ялту

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Київ, Понеділок 28 листопада 2022 20:26
Що почалося у Криму, там і закінчиться. Подоляк відповів Медведєву на його випад про Ялту
Автор: Іван Носальський

Суд над російськими військовими злочинцями необхідно провести у Ялті - місці заснування ООН. Таким чином РФ можна змусити поважати міжнародне право.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Слідчий ізолятор міста Ялта - чудове місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право як суд у місці, де було засновано сучасну ООН", - наголосив він.

Зазначимо, раніше Подоляк заявляв про намір через шість місяців поїхати до Ялти і вийти у прямий ефір з міської набережної. За його словами, за півроку звідти вже поїдуть усі росіяни, які "вкрали майно українців".

Пізніше заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв почав погрожувати Подоляку у відповідь на таку заяву.

"Українські курці продовжують мріяти про прямі відеовключення з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вдасться організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", - написав він у себе в Twitter.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що, за даними Головного управління розвідки, російські військові готуються до активної оборони Кримського півострова.

Також генерал США Бен Ходжес заявляв, що ЗСУ можуть уже до січня 2023 року деокупувати Мелітополь та Маріуполь і після цього розпочати звільнення Криму.

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Дмитро Медведєв ООН Ялта Офіс президента Крым
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