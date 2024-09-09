Що перевірити в машині з приходом осені: кілька важливих порад

Нехитрі підготовчі роботи допоможуть зустрінути холодний сезон без зайвих труднощів. Тим більше, коли машина давно вже не нова і час від часу потребує уваги навіть за сприятливих температурних і погодних умов.

Склоочищувачі

Найбільш рішучі водії без застережень замінюють щітки новими щоосені. В цьому є сенс, адже чим вони старші, тим більша ймовірність відмови просто у дорозі. Між тим, саме холодної пори року склоочисники матимуть найбільше роботи. Від двірників залежатиме безпека кожної поїздки, тому треба обдивитися їхні гумові леза та стан шарнірів. А якщо хоча б один двірник залишає при роботі смуги на склі, можна списувати у відставку обидва – бо це ознака зношення, яке поширюється і на гумки, і на каркас, і на кріплення.

Робочі рідини

Саме восени-взимку двигун та кілька важливих систем демонструють проблеми з герметичністю. Тому знайдіть час оглянути у підкапотному просторі все, що стосується оливи та гідравлічних приводів: проконтролюйте оливу в двигуні і АКП, гальмівну рідину у приводі гальм та зчеплення, рідини підсилювача керма та охолоджувальної системи. Саме антифриз найчастіше спричиняє клопоти узимку, тож за найменшого падіння рівня пошукайте місця протічки.

Важливий нюанс – термін експлуатації рідин, згадайте, коли їх замінювали востаннє; можливо, їх вже треба замінити. І звісно, якщо в бачку омивача у вас літня "омивайка" або вода, її краще вже зараз злити або розвести концентратом зимової "незамерзайки". Той, в кого бачок колись замерзав, знає, як непросто буває розтопити у ньому лід.

Акумулятор та електрообладнання

Елементарна діагностика АКБ може бути проведена власними силами. Треба виміряти напругу на клемах акумулятора – при заглушеному двигуні після нічного відпочинку, і коли мотор працює. На заглушеному двигуні вольтметр має показати не менше 12,5 – 12,6 В, при працюючому – в межах 13,9 – 14,5 В. Коли щось не так, відвідайте електрика, щоб він визначив винного – власне АКБ, генератор, його реле або проводка. Адже є кілька причин, з яких взимку бортова енергетика зазнає збільшених навантажень.

Порядок у салоні

В холодну і вологу погоду інтер’єр матиме цілий комплекс чинників, щоб нашкодити оздобленню, внутрішнім приладам і кузову. Тому поки стоїть гарна погода, треба усунути негаразди, які залишило по собі літо. Зробіть в салоні генеральне прибирання, щоб пил, бруд, стаканчики з-під кави та випадкові папірці під сидіннями і килимками не накопичували у собі плісняву, сирість і не сприяли корозії металевих деталей. Перевірте, чи немає на підлозі хронічно мокрих місць, бо це є вірною ознакою протічки кузова чи скла. Якщо не вжити заходів відразу, згодом такі речі зазвичай закінчуються зварювальними роботами по кузову. До речі, теплі вересневі дні – остання у цьому році можливість зробити хімчистку, бо після неї сидіння та оббивка дверей мають ще повністю висохнути.

Шини

Вибору та заміні шин ми присвятимо ще не одну статтю, але зараз – час витягнути з комори наявні зимові шини і перевірити їх. Коли вони не криві, не мають гуль і порізів, а протектор достатньо глибокий (за ПДР України мінімум 1,6 мм, за Правилами деяких країн Європи – 4 мм), то можна залишити їх на найближчу зиму. Бажано завчасно видалити з протектора камінчики, цвяхи та шурупи. Дуже добре, коли ваша "зима" має власний комплект дисків, значить, можна вже зараз, поки на шиномонтажах немає черг, звозити колеса туди і перевірити їхнє балансування. Таким чином з приходом справжньої зими вам достатньо буде встановити готові колеса на машину.

Довірте справу професіоналам

Дуже може бути, що вам не схочеться самому вовтузитись з цим осіннім комплексом робіт по автомобілю. В такому випадку відвідайте перевірену СТО – в деяких висококласних майстернях є готові сезонні програмі інспекції авто типу "Осінь", "Зима", "Весна". Крім згаданих перевірок, вони включають також діагностику силового агрегата, ходової та системи освітлення.

Коротко

Проблеми, великі і малі, які назрівають у машині, все одно рано чи пізно проявляться – така особливість будь-якої техніки. Особливо неприємно буде, якщо це трапиться у негоду, в дощ або снігопад, в мороз, вночі і далеко від дому. І тоді все одно доведеться ці несправності усувати, тільки точитиметься процес – вже не обслуговування, а ремонту! – в умовах набагато гірших, ніж перші дні теплого вересня. Тобто ми хочемо сказати – не відкладайте осінню профілактику на потім.