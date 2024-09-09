Что проверить в машине с наступлением осени: несколько важных советов

Незамысловатые подготовительные работы помогут встретить холодный сезон без лишних трудностей. Тем более, когда машина давно уже не нова и иногда требует внимания даже при благоприятных температурных и погодных условиях.

Стеклоочистители

Наиболее решительные водители без оговорок заменяют щетки новыми каждую осень. В этом есть смысл, ведь чем они старше, тем больше вероятность отказа прямо в пути. Между тем, именно в холодное время года стеклоочистители будут иметь больше работы. От дворников зависит безопасность каждой поездки, поэтому нужно осмотреть их резиновые лезвия и состояние шарниров. А если хотя бы один дворник оставляет при работе полосы на стекле, можно списывать в отставку оба – потому что это признак износа, который распространяется и на резинки, и на каркас, и на крепеж.

Рабочие жидкости

Именно осенью-зимой двигатель и несколько важных систем демонстрируют проблемы с герметичностью. Поэтому найдите время в подкапотном пространстве все, что касается масла и гидравлических приводов: проконтролируйте масло в двигателе и АКП, тормозную жидкость в приводе тормозов и сцепления, жидкости усилителя руля и охлаждающей системы. Именно антифриз чаще всего вызывает хлопоты зимой, поэтому при малейшем падении уровня поищите места протечки.

Важный нюанс – срок эксплуатации жидкостей, вспомните, когда их заменяли в последний раз; возможно, их уже нужно заменить. И конечно, если в бачке омывателя у вас пожилая "омывайка" или вода, ее лучше уже сейчас слить или развести концентратом зимней "незамерзайки". Тот, у кого бачок когда-то замерзал, знает, как тяжело бывает растопить в нем лед.

Аккумулятор и электрооборудование

Элементарная диагностика АКБ может быть проведена сами по себе. Надо измерить напряжение на клеммах аккумулятора – при заглушенном двигателе после ночного отдыха и когда мотор работает. На заглушенном двигателе вольтметр должен показать не менее 12,5 – 12,6 В, при работающем – в пределах 13,9 – 14,5 В. Если что-то не так, посетите электричество, чтобы он определил виновного – собственно АКБ, генератор, его реле или проводка. Ведь есть несколько причин, по которым зимой бортовая энергетика испытывает увеличенные нагрузки.

Порядок в салоне

В холодную и влажную погоду интерьер будет иметь целый комплекс факторов, чтобы навредить отделке, внутренним приборам и кузову. Поэтому пока стоит хорошая погода, нужно устранить неурядицы, которые оставило после себя лето. Сделайте в салоне генеральную уборку, чтобы пыль, грязь, стаканчики из кофе и случайные бумажки под сиденьями и ковриками не накапливали в себе плесень, сырость и не способствовали коррозии металлических деталей. Проверьте, нет ли на полу хронически мокрых мест, потому что это верный признак протечки кузова или стекла. Если не принять меры сразу, впоследствии такие вещи обычно оканчиваются сварочными работами по кузову. Кстати, теплые сентябрьские дни – последняя в этом году возможность сделать химчистку, потому что после нее сидение и обивка двери должны полностью высохнуть.

Шины

Выбору и замене шин мы посвятим еще не одну статью, но сейчас – пора вытащить из кладовой имеющиеся зимние шины и проверить их. Если они не кривые, не имеют шишек и порезов, а протектор достаточно глубокий (при ПДД Украины минимум 1,6 мм, по Правилам некоторых стран Европы – 4 мм), то можно оставить их на ближайшую зиму. Желательно заранее удалить из протектора камешки, гвозди и шурупы. Отлично, если ваша "зима" имеет собственный комплект дисков, значит, можно уже сейчас, пока на шиномонтажах нет очередей, свозить колеса туда и проверить их балансировку. Таким образом, с приходом настоящей зимы вам достаточно будет установить готовые колеса на машину.

Доверьте дело профессионалам

Очень возможно, что вам не захочется самому возиться с этим осенним комплексом работ по автомобилю. В таком случае посетите проверенную СТО – в некоторых высококлассных мастерских есть готовые сезонные программы инспекции авто типа "Осень", "Зима", "Весна". Помимо упомянутых проверок они включают также диагностику силового агрегата, ходовой и системы освещения.

Кратко

Проблемы, большие и малые, назревающие в машине, все равно рано или поздно проявятся – такова особенность любой техники. Особенно неприятно будет, если это случится в непогоду, в дождь или снегопад, в мороз, ночью и вдали от дома. И тогда все равно придется эти неисправности устранять, только будет идти процесс – уже не обслуживание, а ремонта! – в условиях гораздо хуже, чем первые дни теплого сентября. То есть мы хотим сказать – не откладывайте осеннюю профилактику на потом.