Українські водії мають перевіряти номерні знаки перед виїздом: навіщо це потрібно

На що водіям потрібно звернути увагу до початку руху

Патрульні нагадали українцям, що перед виїздом на дорогу необхідно обов'язково перевірити номерні знаки свого автомобіля.

У поліції наголосили, що водіям (згідно з пунктом 2.9 (в) правил дорожнього руху), забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

Виходячи з цього ж пункту ПДР, не можна керувати машиною тоді, коли номерний знак:

не належить цьому транспортному засобу;

не відповідає вимогам державних стандартів;

закріплений у не встановленому для цього місці;

перевернутий чи неосвітлений;

закритий іншими предметами чи забруднений (що не дає можливості чітко визначити символи з відстані 20 метрів).

За порушення цих вимог в Україні передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно з частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 190 гривень.

"Друзі, дотримуйтеся правил дорожнього руху, слідкуйте за своїми транспортними засобами та бережіть себе", - підсумували правоохоронці.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)