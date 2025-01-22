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Українські водії мають перевіряти номерні знаки перед виїздом: навіщо це потрібно

Перед тим як сісти в авто, водієві варто дещо перевірити (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Патрульна поліція Києва нагадала водіям, що обов'язково потрібно перевірити в авто перед виїздом на дорогу. Інакше можна отримати штраф.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу правоохоронців у Facebook.

На що водіям потрібно звернути увагу до початку руху

Патрульні нагадали українцям, що перед виїздом на дорогу необхідно обов'язково перевірити номерні знаки свого автомобіля.

У поліції наголосили, що водіям (згідно з пунктом 2.9 (в) правил дорожнього руху), забороняється керувати транспортним засобом без номерного знака.

Виходячи з цього ж пункту ПДР, не можна керувати машиною тоді, коли номерний знак:

  • не належить цьому транспортному засобу;
  • не відповідає вимогам державних стандартів;
  • закріплений у не встановленому для цього місці;
  • перевернутий чи неосвітлений;
  • закритий іншими предметами чи забруднений (що не дає можливості чітко визначити символи з відстані 20 метрів).

За порушення цих вимог в Україні передбачена адміністративна відповідальність.

Згідно з частиною 1 статті 121-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), такі правопорушення тягнуть за собою накладення штрафу в розмірі 1 190 гривень.

"Друзі, дотримуйтеся правил дорожнього руху, слідкуйте за своїми транспортними засобами та бережіть себе", - підсумували правоохоронці.

Допис Патрульної поліції (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)

Нагадаємо, раніше поліція нагадала водіям важливе правило, що допоможе уникнути ДТП і штрафу.

Читайте також, що в машині повинен мати кожен водій (за словами патрульних).

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