Украинские водители должны проверять номерные знаки перед выездом: зачем это нужно

Патрульная полиция Киева напомнила водителям, что обязательно нужно проверить в авто перед выездом на дорогу. Иначе можно получить штраф.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правоохранителей в Facebook.
Патрульные напомнили украинцам, что перед выездом на дорогу необходимо обязательно проверить номерные знаки своего автомобиля.
В полиции отметили, что водителям (согласно пункту 2.9 (в) правил дорожного движения), запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.
Исходя из этого же пункта ПДД, нельзя управлять машиной тогда, когда номерной знак:
За нарушение этих требований в Украине предусмотрена административная ответственность.
Согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 1 190 гривен.
"Друзья, соблюдайте правила дорожного движения, следите за своими транспортными средствами и берегите себя", - подытожили правоохранители.
Публикация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)
Напомним, ранее полиция напомнила водителям важное правило, которое поможет избежать ДТП и штрафа.
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