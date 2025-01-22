Украинские водители должны проверять номерные знаки перед выездом: зачем это нужно

На что водителям нужно обратить внимание до начала движения

Патрульные напомнили украинцам, что перед выездом на дорогу необходимо обязательно проверить номерные знаки своего автомобиля.

В полиции отметили, что водителям (согласно пункту 2.9 (в) правил дорожного движения), запрещается управлять транспортным средством без номерного знака.

Исходя из этого же пункта ПДД, нельзя управлять машиной тогда, когда номерной знак:

не принадлежит этому транспортному средству;

не соответствует требованиям государственных стандартов;

закреплен в не установленном для этого месте;

перевернут или неосвещен;

закрыт другими предметами или загрязнен (что не дает возможности четко определить символы с расстояния 20 метров).

За нарушение этих требований в Украине предусмотрена административная ответственность.

Согласно части 1 статьи 121-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), такие правонарушения влекут за собой наложение штрафа в размере 1 190 гривен.

"Друзья, соблюдайте правила дорожного движения, следите за своими транспортными средствами и берегите себя", - подытожили правоохранители.

Публикация Патрульной полиции (скриншот: facebook.com/kyivpatrol)