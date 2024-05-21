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В Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+": в чому причина

Вівторок 21 травня 2024 11:23
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В Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+": в чому причина Фото: в Міноборони закликали військових не встановлювати "Резерв+" (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Чинним військовослужбовцям не потрібно встановлювати "Резерв+". Для них незабаром запустять альтернативний застосунок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в інтерв'ю Radio NV.

Як пояснив Лазуткін, встановлення військовослужбовцями "Резерв+" призвело до перевантаження системи.

"Дуже багато військовослужбовців вирішило, що це їх теж стосується. Деякі командири батальйонів, навіть до нас доходила інформація, наказували: "Так, всі встановіть собі "Резерв+". І були певні проблеми через це. Але насправді для військовослужбовців скоро запуститься застосунок "Армія+", де будуть всі опції, які потрібні вже чинним військовослужбовцям", - пояснив речник.

"Резерв+"

Нещодавно було запущено електронний кабінет військовозобов'язаного, яким можна скористатись у застосунку "Резерв+". У тому ж числі, у додатку можна уточнити свої дані відповідно до оновленого закону щодо мобілізації в Україні.

Тим часом заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко розповіла, що робити, якщо в застосунку показує статус розшуку.

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