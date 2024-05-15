Що означають сигнали регулювальника і коли не можна їхати: 5 головних правил

Регулювальник стоїть обличчям чи спиною

Якщо регулювальник стоїть обличчям або спиною до водія, його руки розведені убік, опущені вниз, або права рука з жезлом (червоним диском) зігнута перед грудьми, заборонено рух у всі сторони.

Фото: заборона їхати в усі сторони (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Таке положення регулювальника прирівнюється до червоного сигналу світлофора.

Регулювальник стоїть обличчям (рука із жезлом дивиться на вас)

Якщо регулювальник стоїть обличчям, а його права рука з жезлом або червоним диском витягнута вперед до водія, заборонено рух прямо, але можна повернути праворуч.

Фото: можна повертати лише праворуч (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Таке положення прирівнюється до червоного сигналу світлофора із зеленою стрілкою вправо.

Регулювальник стоїть будь-яким боком, а жезл піднято вгору

Якщо регулювальник підняв руку з жезлом або червоним диском вгору і при цьому стоїть до водія будь-яиким боком, це означає, що зараз зміниться рух на перехресті.

Фото: їхати не можна, скоро зміниться рух на перехресті (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Це прирівнюється до жовтого сигналу світлофора і означає "Увага!". Автомобілі та пішоходи мають залишити перехрестя, рух заборонено для всіх.

Регулювальник стоїть лівим боком, рука з жезлом витягнута вперед

Якщо регулювальник стоїть лівим боком до водія, при цьому рука з жезлом або червоним диском витягнута вперед, тобто ліворуч від водія, дозволяється їхати в будь-якому напрямку.

Фото: дозволено у будь-якому напрямку (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Цей сигнал регулювальника означає зелене світло світлофора.

Регулювальник стоїть лівим боком (руки опущені, витягнуті в сторони або притиснуті до грудей)

У таких випадках дозволяється їхати прямо або повертати праворуч, спочатку пропустивши пішоходів.

Фото: можна їхати прямо або праворуч (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Жест прирівнюється до зеленого сигналу світлофора, але із забороною повертати ліворуч та розвертатися.

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Важливо пам'ятати, що регулювальник може подавати інші сигнали, зрозумілі водіям та пішоходам, а також привертати увагу учасників дорожнього руху свистком.

Щоб легше запам'ятати правила проїзду перехресть із регулювальником, рекомендують запам'ятати невеликий вірш:

Жезл вгору - всім потрібно зупинитись.

Якщо жезл прямує в рот, роби правий поворот.

Якщо жезл прямує вправо, їхати не маєш права.

Якщо жезл прямує вліво, на всі боки їдеш сміло.

А ось груди та спина - для водія стіна.