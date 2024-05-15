Что означают сигналы регулировщика и когда ехать нельзя: 5 главных правил

Регулировщик стоит лицом или спиной

Если регулировщик стоит лицом или спиной к водителю, его руки разведены в стороны, опущены вниз, или правая рука с жезлом (красным диском) согнута перед грудью, запрещено движение во все стороны.

Фото: запрещено ехать во все стороны (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Такое положение регулировщика приравнивается к красному сигналу светофора.

Регулировщик стоит лицом (рука с жезлом смотрит на вас)

Если регулировщик стоит лицом, а его правая рука з жезлом или красным диском вытянута вперед по направлению к водителю, запрещено движение прямо, но можно повернуть направо.

Фото: разрешено только правий поворот (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Такое положение приравнивается к красному сигналу светофора с зеленой стрелкой вправо.

Регулировщик стоит любой стороной, а жезл поднят вверх

Если регулировщик поднял руку с жезлом или красным диском вверх и при этом стоит к водителю любой стороной, это значит, что сейчас изменится движение на перекрестке.

Фото: ехать нельзя, скоро изменится движение на перекрестке (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Это приравнивается к желтому сигналу светофора и означает "Внимание!". Автомобили и пешеходы обязаны покинуть перекресток, движение запрещено для всех.

Регулировщик стоит левой стороной, рука с жезлом вытянута вперед

Если регулировщик стоит левой стороной к водителю, при этом рука с жезлом или красным диском вытянута вперед, то есть налево от водителя, разрешается ехать в любом направлении.

Фото: разрешено в любом направлении (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Этот сигнал регулировщика означает зеленый свет светофора.

Регулировщик стоит левой стороной (руки опущены, вытянуты в стороны или прижаты к груди)

В таких случаях разрешается ехать прямо или поворачивать направо, сперва пропустив пешеходов.

Фото: можно ехать прямо или направо (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)

Жест приравнивается к зеленому сигналу светофора, но с запретом поворачивать налево и разворачиваться.

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Важно помнить, что регулировщик может подавать другие сигналы, понятные водителям и пешеходам, а также привлекать внимание участников дорожного движения свистком.

Чтобы легче запомнить правила проезда перекрестков с регулировщиком, рекомендуют запомнить небольшое стих:

Если палка смотрит вверх, стой на месте дольше всех.

Если палка смотрит в лоб, делай правый поворот.

Если палка смотрит вправо, ехать не имеешь права.

Если палка смотрит влево, поезжай как королева.

"Голые" грудь и спина - для водителя стена.