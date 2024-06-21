Що означає "надання Україні пріоритету в постачанні ракет Patriot"? Пояснення Пентагону

США змінили пріоритети найближчих продажів ракет Patriot і Nasams іншим країнам на користь України. Це означає, що Україна отримуватиме ці ракети пришвидшеними темпами для захисту своєї інфраструктури, яку РФ намагається знищити до зими.

“На практиці це означатиме, що запаси України будуть поповнюватись швидше, щоб надати їм змогу і надалі захищати свою критичну інфраструктуру та цивільне населення із наближенням зими”, – зазначив Пет Райдер.

Також він пояснив, чому це рішення ухвалили зараз, а не раніше. За його словами, це сталося у зв'язку із посиленням атак Росії на енергетичну інфраструктуру України.

"Росія знову намагається знищити українську енергетичну систему та інфраструктуру перед зимою, тому українці терміново потребують додаткових засобів протиповітряної оборони. Це те, про що також говорив міністр Остін. Тож пришвидшена поставка Україні додаткових ракет – це про виживання. Саме це спонукало до рішення змінити заплановані найближчим часом поставки критично важливих ракет до ППО для відправлення їх в Україну", – сказав речник Пентагону, відповідаючи на запитання.