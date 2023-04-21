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"Що?!": Орбан обурився через заяву Столтенберга про майбутнє України в НАТО

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П'ятниця 21 квітня 2023 15:31
"Що?!": Орбан обурився через заяву Столтенберга про майбутнє України в НАТО Фото: прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан обурився через заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що Україна має стати членом Альянсу у майбутньому.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Орбана у Twitter.

Прем'єр поширив у своєму Twitter публікацію видання Politico, у якій процитовані слова Столтенберга на брифінгу у Києві, де він заявив, що Україна належить до євроатлантичної родини. "Законне місце України - у НАТО. І з часом наша підтримка допоможе вам зробити це можливим".

Орбан емоційно прокоментував цю публікацію: "Що?!".

Нагадаємо, нещодавно прем'єр Угорщини заявив, що Україна не здатна фінансувати себе, і назвав державу "неіснуючою" у фінансовому сенсі.

Раніше Орбан заявляв, що мета Росії - перетворити Україну на "некеровану руїну", щоб Захід не міг заявити про неї "як про приз", і вони вже нібито досягли успіху, оскільки тепер Україна, як Афганістан, є "нічийною землею".

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Виктор Орбан Угорщина НАТО Єнс Столтенберг
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