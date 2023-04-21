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"Что?!": Орбан возмутился заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО

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Пятница 21 апреля 2023 15:31
"Что?!": Орбан возмутился заявлением Столтенберга о будущем Украины в НАТО Фото: премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (facebook.com/orbanviktor)
Автор: Елизавета Драбкина

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан возмутился из-за заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Украина должна стать членом Альянса в будущем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Орбана в Twitter.

Премьер распространил в своем Twitter публикацию издания Politico, в которой процитированы слова Столтенберга на брифинге в Киеве, где он заявил, что Украина принадлежит к евроатлантической семье. "Законное место Украины - в НАТО. И со временем наша поддержка поможет вам сделать это возможным".

Орбан эмоционально прокомментировал эту публикацию: "Что?!"

Напомним, недавно премьер Венгрии заявил, что Украина не способна финансировать себя, и назвал государство "несуществующим" в финансовом смысле.

Ранее Орбан заявлял, что цель России - превратить Украину в "неуправляемую руину", чтобы Запад не мог заявить о ней "как о призе", и они уже якобы добились успеха, поскольку теперь Украина, как Афганистан, является "ничейной землей".

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Виктор Орбан Венгрия НАТО Йенс Столтенберг
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