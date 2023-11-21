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Що б не опинилася в пастці. ЄС, США і МВФ мають створити єдиний план реформ для України

Вівторок 21 листопада 2023 21:22
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Що б не опинилася в пастці. ЄС, США і МВФ мають створити єдиний план реформ для України Фото: президент Європейської Ради Шарль Мішель (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Президент Європейської ради Шарль Мішель вважає, що Євросоюз має створити єдиний план реформ для України.

Як повідомляє кореспондент РБК-Україна, про це він заявив під час брифінгу у Києві, 21 листопада.

"З боку ЄС ми дбаємо про те, щоб рекомендації або, скажімо, умови, висловлені Європою, Сполученими Штатами, МВФ, були послідовними, тому що це могло б стати проблемою для України, якби ЄС дав би оцінку цьому плану дій (ідеться про проект плану реформ для програми Ukraine Facility, який прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав Єврокомісії на початку листопада, - ред.), а тоді в США могла би бути інша думка, а в МВФ - третя", - каже Мішель.

За його словами, Європейська рада намагається також координувати, співпрацювати, а також роз'яснювати, спрощувати, полегшувати рекомендації.

"По суті ми радимо Сполученим Штатам дотримуватися максимально тих рекомендацій, які ми передаємо Україні в рамках розширення ЄС, щоб Україна не опинилася в пастці, бо буде 10 різних думок щодо того, якими є пріоритети і коли той чи інший закон має бути проголосований і т.д.", - підкреслив він.

Ukraine Facility

У червні президента Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала виділення пакета фінансової допомоги у розмірі близько 50 млрд євро для підтримки України.

За даними Bloomberg, допомога має надаватися у вигляді грантів, пільгових кредитів та гарантій протягом 4 років - з 2024 по 2027 роки. При цьому розмір щорічної підтримки буде меншим, ніж 18 млрд євро, які ЄС пропонує цього року.

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