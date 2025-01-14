Що обов’язково має бути на етикетці заморожених продуктів

Згідно зі статтею 6 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів", на маркуванні заморожених продуктів повинна бути зазначена вся необхідна інформація для споживача. Стаття 17 цього ж Закону передбачає, якщо продукт покритий крижаною глазур’ю, на етикетці обов’язково має бути вказано загальний обсяг продукту (з урахуванням глазурі) та відсотковий вміст цієї глазурі.

Крім того, згідно з Гігієнічними вимогами до швидкозаморожених харчових продуктів, маркування таких товарів має містити:

у назві харчового продукту має бути позначення "швидкозаморожений",

період зберігання для кінцевого споживача чи закладів громадського харчування,

температуру зберігання або тип обладнання для цього,

ідентифікаційний номер партії,

попередження "Не заморожувати повторно після розморожування".

Споживачам рекомендують бути уважними при покупці заморожених харчових продуктів, ретельно перевіряти інформацію на етикетках і купувати їх тільки в спеціально відведених для цього місцях, щоб гарантувати безпеку свого здоров'я та здоров'я близьких.